Dwayne Johnson szerint beskatulyázta őt Hollywood, de új filmjével képes lesz kitörni ebből

A napokban bemutatták Velencében a Zúzógép című drámát, aminek Dwayne Johnson és Emily Blunt a főszereplői. A sztori a korábbi MMA-harcos, Mark Kerr életét követi nyomon, Benny Safdie rendezte a filmet, a Szikla pedig kifejezetten drámai szerepben mutatkozik meg.

Pontosan erről beszélt egy friss interjúban, írja az Entertainment Weekly. Johnson arról beszélt, beskatulyázva érzi magát Hollywoodban, így színészi repertoárját igyekszik tágítani.

Egy belső vágyat éreztem, szinte egy hang azt súgta, mi van, ha képes vagyok rá. Sokszor nehezebb ez nekünk, mint gondolná bárki. Vagy legalábbis nekem, hogy azt érezzem, akár többre is képes vagyok, mert beskatulyázott Hollywood. Mind tudjuk, hogy itt a bevételekről szól minden, hajszolják a pénzt. Ebben az iparágban nagy visszhangja van a bevételnek, de ezzel tényleg egy dobozba zárnak, azt mondják, ez a te utad, ezt akarják tőled látni az emberek, ezt akarja Hollywood.

A Szikla azt mondja, engedett a nyomásnak, szeret drága közönségfilmekben szerepelni, de a Zúzógépben a bunyós jelenetek mellett drámai oldalát is megmutatta, sokan pedig már most Oscar-jelölést vizionálnak a színésznek. Ám bizonyítani már semmit nem akar Hollywoodnak.