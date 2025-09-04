zúzógépdwayne johnson
Szórakozás

Dwayne Johnson szerint beskatulyázta őt Hollywood, de új filmjével képes lesz kitörni ebből

Pascal Le Segretain / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 04. 11:29
Pascal Le Segretain / Getty Images

A napokban bemutatták Velencében a Zúzógép című drámát, aminek Dwayne Johnson és Emily Blunt a főszereplői. A sztori a korábbi MMA-harcos, Mark Kerr életét követi nyomon, Benny Safdie rendezte a filmet, a Szikla pedig kifejezetten drámai szerepben mutatkozik meg.

Pontosan erről beszélt egy friss interjúban, írja az Entertainment Weekly. Johnson arról beszélt, beskatulyázva érzi magát Hollywoodban, így színészi repertoárját igyekszik tágítani.

Egy belső vágyat éreztem, szinte egy hang azt súgta, mi van, ha képes vagyok rá. Sokszor nehezebb ez nekünk, mint gondolná bárki. Vagy legalábbis nekem, hogy azt érezzem, akár többre is képes vagyok, mert beskatulyázott Hollywood. Mind tudjuk, hogy itt a bevételekről szól minden, hajszolják a pénzt. Ebben az iparágban nagy visszhangja van a bevételnek, de ezzel tényleg egy dobozba zárnak, azt mondják, ez a te utad, ezt akarják tőled látni az emberek, ezt akarja Hollywood.

A Szikla azt mondja, engedett a nyomásnak, szeret drága közönségfilmekben szerepelni, de a Zúzógépben a bunyós jelenetek mellett drámai oldalát is megmutatta, sokan pedig már most Oscar-jelölést vizionálnak a színésznek. Ám bizonyítani már semmit nem akar Hollywoodnak.

Inkább csak magamnak. Néhány éve gondoltam már arra, hogy a saját álmomat élem, vagy másokét. Be lehet állni a sorba, mondván, tök jól mennek a dolgok, ne rondítsunk bele, de úgy is dönthetsz, meg akarod élni az álmaidat, azt csinálni, amit akarsz, és kiaknázni bizonyos dolgokat.

Kapcsolódó
Ilyet se láttunk még: Dwayne Johnson a könnyeit törölgette a velencei filmfesztiválon, mikor a filmjét tapsolták
Ilyen drámai szerepben még sosem láttuk a Sziklát.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Mától nagyobb táskát vihetünk fel a Ryanair repülőgépeinek fedélzetére
Tóth Gabi nem bírt a könnyeivel, miközben beautóztak Erdélybe
„Háromszor csapódott a plafonnak egy férfi” – egy perc alatt több mint 1300 métert zuhant egy amerikai repülő
Úgy tűnik, anyák lettek a világ leghíresebb sziámi ikrei – fotók
Nagyban növelte az Orbán-kormány a szerény keresetűek adóterhét – ez áll a Fidesz-Tisza adóvita hátterében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik