a hail mary-küldetésfilmtvoscarryan gosling
Kultúra

Történelmi Oscar-jelölést kaphat A Hail Mary-küldetés űrlénye

admin Polák Zsóka
2026. 04. 22. 12:16
Fontos mérföldkő lenne a verseny történetében.

Történelmi jelölést kaphat jövőre A Hail Mary-küldetés: először jelölhetnek színészkategóriában bábmestert.

A filmben a Ryan Gosling által alakított űrhajós földönkívüli társát, a ránézésre kövekből álló, pókszerű lényt nem CGI-jal, hanem bábtechnikával keltették életre, James Ortiz mozgatta bábot, irányította a bábcsapatot, és Rocky hangját is ő adta.

A Variety szerint az Amazon az Oscar-kampányban többek közt azért is fog lobbizni, hogy Ortizt a legjobb férfi mellékszereplő kategóriájában jelöljék. A különféle díjátadók különféle szabályzatai alapján a bábmesterek a színészkategóriákban indulhatnak, például az Oscaron, a SAG–AFTRA-díjátadón és a BAFTÁ-n is, a Golden Globe-on azonban nem.

Ortiz jelölésével ismét előtérbe került az a vita, hogy hogyan kéne a nem hagyományos alakításokat – amilyenek például a szinkronok vagy különféle technikákat alkalmazó előadó-művészet – díjazni. Az Oscart odaítélő Akadémia 1972-ben vezette be a Special Achievement Awardot, amelynek épp az volt a szerepe, hogy ezeket a teljesítményeket ismerjék el vele. Kitüntették ezzel a díjjal többek közt a Star Wars R2D2-jának hangját tervező Ben Burttöt és a Toy Storyt is mint az első teljes egészében animációs technikával készített filmet – ez még azelőtt volt, hogy bevezették volna a kategóriát.

Így keltették életre Rockyt:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Idén is lesz Exek csatája, íme az első nyolc szereplő
Corvin-láncot kapott az „Antigenderista eskü” szerzője
Föld napja kvíz: vigyázz, brutál nehéz!
Budapesti merényletekre adott utasítást Moammer Kadhafi
Ruff Bálint lesz a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik