Történelmi Oscar-jelölést kaphat A Hail Mary-küldetés űrlénye

Történelmi jelölést kaphat jövőre A Hail Mary-küldetés: először jelölhetnek színészkategóriában bábmestert.

A filmben a Ryan Gosling által alakított űrhajós földönkívüli társát, a ránézésre kövekből álló, pókszerű lényt nem CGI-jal, hanem bábtechnikával keltették életre, James Ortiz mozgatta bábot, irányította a bábcsapatot, és Rocky hangját is ő adta.

A Variety szerint az Amazon az Oscar-kampányban többek közt azért is fog lobbizni, hogy Ortizt a legjobb férfi mellékszereplő kategóriájában jelöljék. A különféle díjátadók különféle szabályzatai alapján a bábmesterek a színészkategóriákban indulhatnak, például az Oscaron, a SAG–AFTRA-díjátadón és a BAFTÁ-n is, a Golden Globe-on azonban nem.

Ortiz jelölésével ismét előtérbe került az a vita, hogy hogyan kéne a nem hagyományos alakításokat – amilyenek például a szinkronok vagy különféle technikákat alkalmazó előadó-művészet – díjazni. Az Oscart odaítélő Akadémia 1972-ben vezette be a Special Achievement Awardot, amelynek épp az volt a szerepe, hogy ezeket a teljesítményeket ismerjék el vele. Kitüntették ezzel a díjjal többek közt a Star Wars R2D2-jának hangját tervező Ben Burttöt és a Toy Storyt is mint az első teljes egészében animációs technikával készített filmet – ez még azelőtt volt, hogy bevezették volna a kategóriát.

Így keltették életre Rockyt:

