Donald Trump miatt nem lép fel többet az Egyesült Államokban Schiff András

Bojkottálja az Egyesült Államokat Schiff András magyar zongoraművész a Donald Trumppal kapcsolatos aggályai miatt. A világhírű magyar zenész a New York Timesnak adott interjút, amelyben elmondta, aggasztónak találja azt, ahogy Trump Ukrajnához, valamint Kanadához, Grönlandhoz és Gázához viszonyul, és azt is, hogy szélsőjobboldali politikusokat támogat Németországban. A tömeges deportálással kapcsolatos megnyilvánulásairól Schiffnek a holokauszt és a zsidók deportálása ugrik be.

Olyan rútságot hozott ebbe a világba, amilyen eddig nem volt. Lehetetlennek tartom, hogy részt vegyek abban, ami most történik

– nyilatkozta hozzátéve, hogy Trump „hihetetlenül erőszakos” figura.

A zongoraművész korábban Oroszországot is bojkottálta Putyin miatt, ahogy Magyarországot is, ahol 2010 óta nem járt, 2013-ban pedig azt nyilatkozta, még magánemberként sem hajlandó betenni a lábát az országba. A zongoraművész 1979-ben emigrált Magyarországról Nagy-Britanniába, 2014-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte. Többek közt az Egyesült Államokban is hatalmas rajongótábora van, ahol a hetvenes évek óta rendszeresen lépett fel, és amelyet „a függetlenség, a szabadság és a demokrácia bástyájának” nevezett. A 71 éves Kossuth-díjas zongoraművész sosem rejtette véka alá az Orbán-kormánnyal kapcsolatos ellenérzéseit, emiatt különösen aggasztónak találja, hogy Trump a szövetségének nevezte a magyar miniszterelnököt. „Orbán Viktor lenne az utolsó ember, akire szerepmodellként gondolnék” – tette hozzá.

Schiff idén ősszel a New York-i Carnegie Hallban lépett volna fel, jövő tavasszal pedig a New York-i Filharmonikusokkal és a Philadelphiai Zenekarral turnézott volna, ám az összes fellépését törölte. Nem ő az egyetlen művész, aki Trump miatt tiltólistára teszi az Egyesült Államokat: februárban Christian Tetzlaff német hegedűművész jelentette ki, hogy nem lép fel többet Amerikában az elnök nézetei miatt.