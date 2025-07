Schiff András azt szeretné, ha más zenészek is bojkottálnák az Egyesült Államokat

Ahogyan azt korábban megírtuk, Schiff András magyar zongoraművész márciusban az összes Egyesült Államokba szervezett fellépését lemondta a Donald Trump iránt érzett aggályai miatt. A művész most a Financial Times-nak adott nagyszabású interjút, melyben ismét megerősítette álláspontját, miszerint politikai meggyőződésből kitart az amerikai bojkott mellett – írja a HVG.

A művész Trump külpolitikai problémákhoz való hozzáállása, azon belül is elsősorban az Ukrajnát, Kanadát, Grönlandot és Gázát érintő magatartása miatt döntött úgy, inkább nem lép fel többé az Egyesült Államokban. Hozzátette, hasonló okokból bojkottálja Oroszországot és Magyarországot is. Schiff úgy látja, ha egyszer abban a szerencsés helyzetben van, hogy talán többekhez is eljut a hangja, kötelessége felszólalni az olyan igazságtalanságok ellen, amiket jelenleg Trump elnöksége alatt lát. Elmondta, ugyan nem mondhatja meg másoknak, mit tegyenek, azért mégis szeretné, ha más zenészek is felszólalnának az ügyben és kiállnának a nyilvánosság elé egy USA elleni bojkottal.

A zenészek a társadalom tagjai, és ha azt az üzenetet küldjük, hogy nem érdekel, mi történik, a show-nak mennie kell tovább – miféle üzenet ez?

– mondta a zongoraművész.

Az interjúban a politikán kívül szó esett Schiff közelgő angliai koncertjeiről, valamint a közelmúltban neki ítélt Praemium Imperiale díjról.