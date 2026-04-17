A fingós időjós Szalai Vivien a TV2-től való kirúgásáról: „A széljárás változik”

Szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2016 áprilisában furcsa időjárás-jelentő videó tűnt fel a TV2 Tények24 nevű élő online adásában, amelyben a humorista Horváth Szilárd mennydörgő bélhangok kíséretében mutatta be a különböző széltípusokat, a produkció pedig bejárta a világot.

A csatorna online felületéről szinte azonnal eltávolított anyag a különböző videomegosztókon sem maradt sokáig elérhető, a másnap már egy kecske hátsójára gerjedő férfit alakító Horváthot pedig két héttel később ki is rúgták a TV2-től.

Az eredeti felvétel jó eséllyel örökre eltűnt a süllyesztőben, egy mémesített verzió azonban ma is száguld körbe az interneten:

A rövid időre az internet egyik sztárjává vált időjós-humorista most Szalai Vivien hírigazgató a pozíció megszüntetésével indokolt távozása kapcsán emlékezett vissza a régi szép időkre, a Facebookon közzétett posztjában ugyanis így írt: