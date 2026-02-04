főmtervgyorsvasúthármas metróismeretlen budapest
Rövidesen már épülhet a repülőtéri gyorsvasút, ami miatt tucatnyi család vesztheti el az otthonát

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vincze Miklós
2026. 02. 04. 20:43
A tervek lényegi része már lassan tíz éve megszületett, de hátra van még a közbeszerzés, illetve a részletek kidolgozása, így az első kézzelfogható változásokra még legalább egy évet kell várni.

Hetvenhat év – ennyi idő telt el azóta, hogy a sokak által ma is Ferihegyként emlegetett Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megnyitotta a kapuit, a tömegközlekedési eszközökkel való könnyű megközelítését azonban máig sem sikerült megnyugtatóan rendezni.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül, hogy

  • milyen módon lehetett eddig eljutni a repülőtérre, és milyen tervek születtek a jelenleg is fennálló helyzet megoldására,
  • merre fog futni a vasút nyomvonala,
  • milyen változásokat hoz ez a környék képében, hol lesz szükség bontásokra,
  • mitől tartanak a bontásra váró házak mostani lakói.
