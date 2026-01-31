Azoknak, akik a már átdigitalizált, internet által dominált korukban cseperedtek felnőtté, bizonyára végig kellett ülniük az iskolában pár prevenciós előadást az online ismerkedés veszélyeiről. A közösségi média és az internetes társkeresők felbukkanásával viszont úgy tűnik, kissé kikoptak azok a reflexek, amik megkongatták a fejünkben a vészharangot, ha a még élőben nem látott, online beszélgetőpartnerünkkel kapcsolatban furcsaságokat észleltünk. Cikksorozatunk zárórészében annak jártunk utána, mit jelent a catfishing, miért adják ki magukat másoknak az emberek az online térben, és mit tehetünk, ha átverés áldozatává váltunk.

Mivel tiniként nagy MTV-függő voltam, relatíve hamar elém került a csatornán napjában többször pörgetett Catfish sorozat. Később, mikor minden címet elkezdtek lefordítani, a magyar közönség már csak Kamureg címmel ismerhette meg a Yaniv ‘Nev’ Schulman által kreált tévéműsort, ez azonban egészen biztosan nem árnyékolja be azt a tényt, hogy mindenki, aki látott pár részt belőle, tisztában van a catfishing fogalmával. Akinek pedig teljesen idegen, az most megtudhatja. A cikk tartalmából Nemcsak az derül ki a cikkünkből, hogy mi az a catfishing, de megtudhatjuk azt is, hogy miért adják ki magukat egyesek valaki másnak az interneten,

mindig rosszindulatból, tudatosan történik-e az átverés,

hogyan lehet az életben játszott szerepeinket harmóniában tartani,

érdemes-e konfrontálódni, ha rádöbbenünk, hogy catfishing áldozatává váltunk,

mi az a néhány intő jel, amire minden online ismerkedés alkalmával figyelmet kell fordítani.