Mivel tiniként nagy MTV-függő voltam, relatíve hamar elém került a csatornán napjában többször pörgetett Catfish sorozat. Később, mikor minden címet elkezdtek lefordítani, a magyar közönség már csak Kamureg címmel ismerhette meg a Yaniv ‘Nev’ Schulman által kreált tévéműsort, ez azonban egészen biztosan nem árnyékolja be azt a tényt, hogy mindenki, aki látott pár részt belőle, tisztában van a catfishing fogalmával. Akinek pedig teljesen idegen, az most megtudhatja.
A cikk tartalmából
Nemcsak az derül ki a cikkünkből, hogy mi az a catfishing, de megtudhatjuk azt is, hogy
- miért adják ki magukat egyesek valaki másnak az interneten,
- mindig rosszindulatból, tudatosan történik-e az átverés,
- hogyan lehet az életben játszott szerepeinket harmóniában tartani,
- érdemes-e konfrontálódni, ha rádöbbenünk, hogy catfishing áldozatává váltunk,
- mi az a néhány intő jel, amire minden online ismerkedés alkalmával figyelmet kell fordítani.
