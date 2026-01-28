81 éves korában hosszú betegség után meghalt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja. A hírt az Indexnek férje, Bodrogi Gyula is megerősítette.

A legjobb barátok voltunk. Telefonon mindennap tartottuk a kapcsolatot, még az utolsó napokban is. Most nagyon nehéz beszélni, bármit is mondani

– fogalmazott a lapnak.

Unokájuk, Bodrogi Enikő a Facebook oldalán közétett levelében búcsúzott a színésznőtől:

Drága Nagyusz, még mindig nehéz elhinni, hogy elmentél. Olyan hirtelen lett csend ott, ahol eddig mindig Te voltál

– írta. „Mindig tudtam, hogy ha baj volt, hozzád fordulhattam. A szavaid, az ölelésed, a jelenléted biztonságot adott, és ezért örökké hálás leszek. Mindig csodáltalak. Különösen emlékszem arra, amikor a színpadon láttalak, olyan erő, elegancia és szeretet sugárzott belőled, amit soha nem fogok elfelejteni. Büszke voltam rád, és mindig az is maradok. Olyan élénken él bennem az emlék, amikor együtt nyaraltunk. A közös nevetések, a beszélgetések, az apró pillanatok, amelyek akkor talán hétköznapinak tűntek, most felbecsülhetetlen kincsek számomra. Soha, de soha nem foglak elfelejteni. Mindig bennem fogsz élni a gondolataimban, a döntéseimben, a szívemben. Amit tőled kaptam, azt tovább viszem, és amíg emlékezem rád, addig igazán sosem mész el. Nyugodj békében, drága Nagymamám. Szeretlek, és mindig szeretni foglak.”

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Voith Ági régi kollégája és barátnője, Esztergályos Cecília a Blikk munkatársától értesült hírről. Megkeresésükre úgy fogalmazott:

Nem is akarom elhinni. Nem olyan régen beszéltünk. Én sem voltam száz százalékig egészséges, és ő sem, de egymást biztattuk, összefűztek minket az elmúlt évtizedek. Drága, imádnivaló nő volt. Jézus Máriám! Ennél többet nem tudok mondani.

Szintén a Blikk érte utol Béres Ilona színésznőt, aki így nyilatkozott a lapnak: „Meg vagyok döbbenve. Voith Ági halála óriási veszteség, és ezt most nem a kötelező tisztelet mondatja velem. Nem voltunk barátnők, mert kevésszer hozott össze bennünket a színészszakma, de mindig a kölcsönös tisztelet jellemezte a kapcsolatunkat. Kollégaként láttam és figyeltem őt, ezt a különleges tehetségű színészt, aki sokkal többet érdemelt volna a szakmától. Sikeres volt, s talán ezt ő is így élte meg, pedig tudása, tehetsége alapján rengeteg drámai szerep várhatott volna rá, ha megkapja. De a sors valahogy, valamiért ezt nem adta meg neki.”

Más pályát kapott az élettől, a színészmesterségtől, mint amit megérdemelt volna. Nem dolgoztunk együtt, mégis fájdalmat érzek az elvesztése miatt.

Szily Nóra műsorvezető egy 2013-as közös interjúval búcsúzott a színésznőtől.

Kedvesek. Én így emlékszem rá… Sugárzó, magával ragadó, szeretni való. Isten veled Voith Ági

– fűzte a felvételhez.

Balázs Andi Instagram-történetében búcsúzott el Voith Ágitól: „„Szörnyen hiányozni fogsz” – írta a 24 órán át elérhető képhez.

Lutter Imre Facebook-oldalán emlékezett meg a színésznőről: „Abból lehet látni, hogy az ember öregszik, hogy élesen jönnek elő a gyerekkori emlékek” Elhunyt Voith Ági, a Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja márciusban lett volna 82 éves. Bodrogi Gyulával, akinek második felesége volt, néhány év után külön költöztek, de a házasságuk, akár a köztük levő barátság, megmaradt, papírforma szerint nem váltak el. A tragikus hírt is Bodrogi Gyula tudatta… – írta posztjában.

Kocsis Tibor énekes Facebook-bejegyzésben, egy közös képpel búcsúzott.

Meghalt Voith Ági. Egyszer egy fellépésről Győrből én vittem őt haza az otthonába, és hazáig beszélgettünk. Elbűvölt az élethez való hozzáállása, a történetei, a nyitottsága és a kedvessége. Ha meghallom a Jamaikai trombitást, az mindig az ő hangján fog megszólalni

– írta.

Galla Miklós humorista szintén a közösségi médiában búcsúzott:

Gyászos nap. Elhunyt Voith Ági, a bővérű komikusnő. A beszéd- és az énekhangja is nagyon jellegzetes volt. Ő javasolta, hogy a Hyppolit, a lakájban játsszam el a címszerepet. Így sokat komédiáztunk együtt. A férjét Koltai Robi barátom alakította. Szintén elment Bálint Péter filmes szakember. Neki köszönhetem, hogy együtt vacsorázhattam John Cleese-zel a Monty Python csoportból. Nagyon köszönöm, Péter!

– írta.

