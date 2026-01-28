Meghalt a Bud Spencer–Terence Hill-filmek visszatérő színésze, Salvatore Basile

Hétfőn 85 éves korában meghalt Salvatore Basile kolumbiai-olasz színész, forgatókönyvíró és rendező az otthonában, Cartagenában – jelentette be Dumek Turbay, a város polgármestere. Később fia, Gerónimo Basile a kolumbiai sajtónak megerősítette a hírt, és elmondta: édesapjánál tavaly decemberben hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak.

A Salvo néven is ismert Salvatore Basile színészként több műfajban is kipróbálta magát, feltűnt például Sergio Leone Volt egyszer egy Vadnyugat című filmjében (amin mellesleg segédrendezőként is dolgozott), de megfordult horrorokban, mint az 1980-as Cannibal Holocaust, drámákban, mint a Gabriel García Márquez regényéből készült Szerelem a kolera idején Mike Newell rendezésében, illetve több krimiben és szappanoperában is.

Magyarországon a leginkább mégis a Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével készült filmek egyik visszatérő mellékszereplőjeként ismerte meg a közönség. Gyakran tűnt fel ezekben a filmekben a páros ellenfeleként, a leghíresebb ilyen szerepe Frisco Joe gengszteré a Kincs, ami nincsben, Sergio Corbuccitól. Összesen nyolc Bud Spencer–Terence Hill-filmben tűnt fel, ezek időrendben:

Morcos misszionáriusok,

A zsoldoskatona,

És megint dühbe jövünk,

Seriff és az idegenek,

Aranyeső Yuccában,

Kincs, ami nincs,

Banán Joe,

Bombajó bokszoló.

Hogy lett az olasz színészből a kolumbiai film és televízió fontos alakja?

Salvatore Basile 1940. május 18-án Nápolyban született, 1968-ban aztán hivatásával kapcsolatos ügyek miatt Cartagenába érkezett, „és itt is maradt” – emlékezett vissza a polgármester. Az El Colombiano szerint Basile akkoriban produkciós asszisztensként dolgozott a Tűz! – Queimada lázadói című filmen, amelyet Gillo Pontecorvo olasz rendező készített Marlon Brando főszereplésével a kolumbiai városban. A forgatáson ismerkedett meg későbbi feleségével, Jacqueline María Lemaitre-rel.

Miután Basile letelepedett a városban, a Karib-térségben épített mozis és teleíziós karriert. Művészi pályafutásának egyik legfontosabb alkotása a Sergio Cabrera rendezte 1993-as Csigastratégia című film volt, amiben Salvo Matatigres karakterét alakította és produceri feladatokat is vállalt. Az 1993-ban megjelent film a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál egyik díjazottja volt, és a kolumbiai filmművészet történetének egyik legjobb filmjeként tartják számon.

Basile a kameráktól távol is kipróbálta magát a filmszakma számos egyéb területén: produkciós céget vezetett, kulturális tudósítóként dolgozott és több mint két évtizeden át a Cartagena Nemzetközi Filmfesztivál (FICCI) igazgatótanácsának tagja volt.

Egyszer azt mondta, hogy Cartagena az a város, ahol meg fog halni, és ahol el fogják temetni mangómaggal a lábai között

– mondta a polgármester.

Alább a Kincs, ami nincs című film egyik sokat idézett részletében látható: