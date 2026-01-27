Így festett a 24.hu fotográfusainak első közönség előtti beszélgetése

Elindult a 24.hu új programsorozata Szemtanúk címmel, ahol a fotórovat riporterei mesélnek – elsőként Mohos Márton és Szajki Bálint tettek így, akik saját képeiken keresztül beszéltek munkájukról, döntéseikről és dilemmáikról. A moderátor Bánszegi Rebeka, a 24.hu videós újságírója, a Háromharmad és a Törökülés podcastok visszatérő szereplője volt. A beszélgetésnek a 7. kerületi ISON adott otthont.

