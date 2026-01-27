Kedden kihirdették a BAFTA-jelöléseket, amelyben Paul Thomas Anderson háromórás politikai szatírája, az Egyik csata a másik után állt az élre a maga 14 jelölésével. Csupán eggyel maradt le tőle Ryan Coogler zenés-vámpíros horrorja, a Bűnösök, ezt pedig követi 11-11 jelöléssel a Shakespeare-sztorit új szemszögből bemutató Hamnet és a nálunk még nem bemutatott Marty Supreme.

A legjobb férfi főszereplő kategóriában ott van természetesen Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után), Michael B Jordan (Bűnösök) és Timothée Chalamet (Marty Supreme) is, míg a nőknél többek között az elsőfilmes Chase Infiniti (Egyik csata…) és Jessie Buckley (Hamnet) versenyez majd. A díjátadót feburár 22-én tartják, a jelöltek teljes listáját pedig itt lehet megnézni.

Múlt héten hirdették ki az Oscar-jelölteket, ahol fordított a helyzet az élmezőnyben: a Bűnösök történeti rekordot ért el 16 jelöléssel, viszont nincs sokkal lemaradva a 13 jelölésig jutó Egyik csata a másik után, amelyet nemcsak kritikánkban méltattunk, de 2025-ös filmes toplistánk élén végzett.