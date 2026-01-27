bafta 2026bűnösökegyik csata a másik utánfilmtv
Kultúra

A BAFTA-jelölésekben is az Egyik csata a másik után és a Bűnösök tört az élre

Leonardo DiCaprio az Egyik csata a másik után világpremierjén.
Patrick T. Fallon / AFP
Leonardo DiCaprio az Egyik csata a másik után világpremierjén.
admin Jankovics Márton
2026. 01. 27. 14:21
Leonardo DiCaprio az Egyik csata a másik után világpremierjén.
Patrick T. Fallon / AFP
Leonardo DiCaprio az Egyik csata a másik után világpremierjén.
DiCaprio forradalmárkalandjai és a zenélő vámpírok fej-fej mellett eddig a díjszezonban.

Kedden kihirdették a BAFTA-jelöléseket, amelyben Paul Thomas Anderson háromórás politikai szatírája, az Egyik csata a másik után állt az élre a maga 14 jelölésével. Csupán eggyel maradt le tőle Ryan Coogler zenés-vámpíros horrorja, a Bűnösök, ezt pedig követi 11-11 jelöléssel a Shakespeare-sztorit új szemszögből bemutató Hamnet és a nálunk még nem bemutatott Marty Supreme.

A legjobb férfi főszereplő kategóriában ott van természetesen Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után), Michael B Jordan (Bűnösök) és Timothée Chalamet (Marty Supreme) is, míg a nőknél többek között az elsőfilmes Chase Infiniti (Egyik csata…) és Jessie Buckley (Hamnet) versenyez majd. A díjátadót feburár 22-én tartják, a jelöltek teljes listáját pedig itt lehet megnézni.

Múlt héten hirdették ki az Oscar-jelölteket, ahol fordított a helyzet az élmezőnyben: a Bűnösök történeti rekordot ért el 16 jelöléssel, viszont nincs sokkal lemaradva a 13 jelölésig jutó Egyik csata a másik után, amelyet nemcsak kritikánkban méltattunk, de 2025-ös filmes toplistánk élén végzett.

Kapcsolódó
Balos forradalmár és fasiszta ezredes együtt építi a nemzet szép nagy mozaikcsaládját
Az Egyik csata a másik után nemcsak DiCaprio álmát váltja valóra, de úgy tenyerel bele közéleti szorongásainkba, hogy mégsem válik politikai kiáltvánnyá. Forradalmárhumor, idegtépő feszültség, parádés alakítások, és még az autósüldözés műfaját is sikerül megújítani. Kritika.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megszólalt a MÁV vonatait takarító cég Lázár cigányokra tett durva megjegyzése után
Népszava: Vlagyimir Putyin már szinte minden EU-tagállamnak olcsóbban méri a gázt, mint Magyarországnak
A székrekedést és a hasmenést is elmulaszthatja ez a vitamin
Retro kvíz: Kovács Kati vagy Cserháti Zsuzsa? Most kiderül, mennyit tudsz a magyar énekesnőkről
Orbán Balázs és a cancel culture – a legsutább amerikai importtermék
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik