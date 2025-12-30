10. Fegyverek

Megritkultak a horrorok, amik nem teljesen az ugrófrászra építve akarják ijesztegetni a nézőt, Zach Cregger viszont idén igazi libabőrgerjesztő atmoszférával örvendeztette meg a műfaj kedvelőit. Ahogy azt kritikánkban megírtuk, a Fegyverek első felében még csak nem is lehetünk biztosak abban, hogy horrorral állunk szemben, amíg tart a konfliktus felépítése, de aggodalomra semmi ok, a várt nyomasztás már itt is elindul. Ugyan itt sem menekülhetünk meg a természetellenesen dülledő szemektől és a borzasztó fintorokba torzult arcoktól, ez csak hozzáad a produkcióhoz, anélkül, hogy olcsóvá tenné azt.

A Fegyverek párhuzamosan nyomasztja a nézőt az amerikai kisvárosok ítélkező birkaszellemével és egy szövevényes, misztikus elemekkel átszőtt rejtéllyel, ami arra keresi a választ: mégis hová tűnhet el – egy diák kivételével – egy osztálynyi gyerek az éjszaka közepén? Míg a kétségbeesett szülők minden erejükkel azon vannak, hogy keresztre feszítsenek tulajdonképp bárkit, aki összefüggésbe hozható az üggyel, addig a népharag elől menekülő Gandy tanárnő igyekszik választ találni a kérdésekre, hogy nemcsak a gyerekeket, de önmagát is megmenthesse. Bár hamar kiderül, hogy egyik szereplő sem teljesen százas, mégis töretlenül szurkolunk a képernyő előtt, hogy az ártatlanok tisztázzák magukat, a felelősöket pedig utolérjék a méltó következmények. (Ács Anna Mária)

9. Minden csillag

Milyen érzés évek után visszatérni abba a közegbe, ahol egykor otthon éreztük magunkat, és azt remélni, hogy a jóleső nosztalgia bundás, meleg takarójába burkolózva talán majd nem fázunk annyira attól, amivé az évek alatt lettünk? Olasz Renátó éppen ebből az életérzésből csinálta meg első filmjét gyakorlatilag aprópénzből, forgatókönyv nélkül. Az elsősorban színészként ismert Olasz rendezői debütálását nem más felügyelte, mint Tarr Béla, a végeredmény pedig egy olyan közérzetfilm lett, amelyet mindenki magáénak tud érezni, aki tért már vissza a régi megszokott közegébe, és ott nem feltétlenül azt találta, amit várt. Pedig a filmben szereplő testvérpár így indul neki a vidéki kocsmának: ott van az összes barát, akivel ezer éve nem látták egymást, és látszólag mindenki boldog: ki külföldre megy önmegvalósítani, ki hozzáment a gimis szerelméhez, ki sikeresen tört ki a kisvárosból, ki büszkén maradt.

Pár liter pálinka után azonban a ruhadarabokkal együtt kerül le a boldogság gondosan felragasztott álcája: aki elment, visszavágyik, aki maradt, menne, aki házasodott, szökne. A Minden csillag nem akar őrületes igazságokat elmondani az életről, sem megfejteni azt, a maga fekete-fehér, minimalista stílusában csak megmutatja, hogy az élet az bizony ilyen. (Kritikánk itt olvasható.) (Polák Zsóka)

8. A nyár utolsó napja

2025-ben ünnepeltük Woody Allen kilencvenedik születésnapját. Ez alkalomból elégedetten nyugtáztuk, hogy mostanában is készülnek Woody Allen-filmek, még ha nem is Woody Allen rendezi őket. A spanyol A nyár utolsó napja alkotói is sokkal tartoznak a mesternek. Ha csak annyit mondunk, Jonás Trueba rendezése különválásról szóló romantikus vígjáték, máris kiderül, hogy a keserédes életigenlés és a pompás irónia filmje.

Ráadásként a megélt és a művészetté alakított hétköznapok viszonyát elemzi – hősei, a válásra készülő pár tagjai filmkészítők – és válogatott irodalmi-filozófiai utalásokkal tesz a műértő közönség kedvére úgy, hogy egy pillanatra sem válik modorossá. Nemcsak Trueba filmje ez, hanem egy összeszokott alkotócsapaté, amelynek tagja Itsaso Arana író-rendező-színésznő (Trueba élettársa) és Vito Sanz színész is. Hálásak vagyunk, hogy idén a magyar mozikban is bemutatkoztak, és rögtön a barátainkká is fogadtuk őket. (Kritikánk itt olvasható.) (Kránicz Bence)

7. Kettes számú esküdt

Clint Eastwood rendezői pályafutása a kivételesen hosszú és gyümölcsöző karrierek közt foglal helyet. Kilencvennégy évesen rukkolt elő a negyvenedik filmjével, a Kettes számú esküdttel, amelyben kemény kritikával illeti az amerikai igazságszolgáltatást, sötét képet festve arról, mennyire és milyen módon lehet manipulálni egy bírósági tárgyalást, ha érdekünkben áll.