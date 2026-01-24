kvízbudapestfortepan
Kultúra

Kvíz: Biztos vagy benne, hogy jól ismered Budapestet?

TEHTUBE / Fortepan
admin Vincze Miklós
2026. 01. 24. 05:30
TEHTUBE / Fortepan
Tíz kérdés, amiből kiderül, valóban úgy ismered-e a fővárost, mint a saját tenyered.

Budapest tele van szép helyekkel, érdekes szobrokkal és persze meglepő történetekkel. De vajon te jól ismered ezeket? Kiválasztottunk tízet a legérdekesebb Fortepan-fotók közül, majd tíz kérdést kapcsoltunk hozzájuk, hogy kiderüljön, mennyire is ismered a várost, ahol egyetlen pillanatra sem áll meg az élet.

