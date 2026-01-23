aidalpremierliza minnellimesterséges intelligencia
Kultúra

A mesterséges intelligenciával készített új dalt Liza Minnelli

2026. 01. 23. 11:15
Tizenhárom év után újra kiadott egy számot.

Megjelent Liza Minnelli Kids, Wait Till You Hear This (Gyerekek, várjatok csak, míg ezt meghalljátok) című dala, amivel az Oscar-, Tony-, Golden Globe- és Emmy-díjjal is elismert művésznő egy tizenhárom éven át tartó szünetet szakított meg – írja a Guardian.

A lap hozzáteszi: Minnelli egy a mesterséges intelligencia által létrehozott dallamra énekelt rá, ez pedig szerinte teljesen belefér, hiszen saját Facebook-oldalán csodálatos dolgokra képes technológiai óriásként méltatta az MI mögött álló ElevenLabs nevű céget.

Az énekesnő hozzátette: azt nem engedi meg a cégnek, hogy létrehozza, klónozza vagy lemásolja a hangját, az MI-vel történő hangszereléssel azonban nincs gond. A kihívásban őt az ötlet vezérelte, illetve a vágy, hogy az új eszközöket az önkifejezés szolgálatába állíthassa.

Minnellinek rövidesen egyébként azonos címmel jelenik majd meg a memoárja:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Liza Minnelli (@officiallizaminnelli) által megosztott bejegyzés

Az ElevenLabs itt végighallgatható albumán más hasonló zenéknek is jutott hely: Art Garfunkel What Is It All But Luminous című memoárjának egy részlete az Authorship című dalban hangzik el, miközben a mesterséges intelligencia zongorán kíséri.

