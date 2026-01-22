ashton kutcherhollywoodszépségideála szépség
Ashton Kutcher: Nem Hollywood felelős az elérhetetlen szépségideálokért

A színész új perspektívát fogalmaz meg a sokat kritizált, tökéletességet hajszoló szépségideálokat illetően, amiket egy új, Kutcher főszereplésével készült sorozat horrorisztikus köntösbe öltöztet.

A világ évtizedek óta nem megérdemelt kritikával illeti Hollywoodot Ashton Kutcher szerint, ugyanis úgy gondolja, azokat a bizonyos elérhetetlen szépségideálokat, amikért oly sok ideje az amerikai filmipart tesszük felelőssé, valójában a közönség tartja életben – írja a BBC. A színész által megfogalmazott vélemény nem a semmiből jött, hisz most mutatták be a színész legújabb sorozatát, A szépséget, ami pontosan ezt a témát boncolgatja.

Mindig kamerák előtt vagyunk

A szórakoztatóipar a társadalom tükre

– mondta a színész, aki szerint mindannyiunk keze benne van, hogy a jelenlegi szépségideál az irreális tökéletességet népszerűsíti.

Kutcher rávilágított, a mai digitális világban már nemcsak a színészek és a médiaszereplők, hanem mindannyian folyamatosan kamerák előtt vagyunk, és ez az, ami megteremtette a társadalom igényét a hibátlan külső iránt. Példának hozta, milyen rémisztő, hogy az utóbbi években elképesztő népszerűségnek örvendő – eredetileg cukorbetegek gyógyszeréül szolgáló – Ozempic közel tömeghisztériát okozott, mikor emberek ezrei kezdték csodatevő fogyasztószerként használni, mit sem törődve a lehetséges hosszútávú mellékhatásokkal.

A szépség

Az említett sci-fi sorozatban, A szépségben Kutcher egy techcég elképesztően gazdag tulajdonosát játssza, aki piacra dob egy injekciót, ami az ígéret szerint bárkit megszépít és megfiatalít. Azonban fény derül rá, hogy a csodaszer sem fenékig tejfel, mikor a szer hatására a használók súlyos tüneteket kezdenek produkálni. A színész elárulta, az Ozempic-őrület is a sorozat fő inspirációinak egyike.

A Ryan Murphy és Matt Hodgson rendezésében készült A szépségben olyan nevek tűnnek fel Kutcher mellett, mint Evan Peters, Anthony Ramos, Rebecca Hall, Bella Hadid és még sokan mások. A sorozat Magyarországon a Disney+ platformján érhető el.

