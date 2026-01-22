A nagy fogás: ha a Netflix szerint ez kell a nézőknek, van okunk aggódni

Ben Affleck és Matt Damon évtizedekre visszanyúló barátsága olyan közismert és jól dokumentált jelenség, hogy saját Wikipédia oldala is van. Az a címe, hogy Ben Affleck és Matt Damon, és abból áll, hogy precízen rögzíti a két színész közös történetét.
A cikk tartalmából
Cikkünkből többek között kiderül:
- Mennyit ad hozzá a halovány sztorihoz Ben Affleck és Matt Damon sok évtizedes barátsága?
- Hány percenként kell jönnie egy robbantásnak, hogy ne unatkozzon a néző?
- Mit árul ez el A nagy fogás közelgő Netflix-dominancia veszélyeiről?
- És végig lehet-e nézni a filmet anélkül, hogy nyomkodni kezdenénk a telefonunkat?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!
Előfizetek
Már előfizető vagyok, Belépek