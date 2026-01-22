ben affleckfilmkritikafilmtvkritika
Kultúra

A nagy fogás: ha a Netflix szerint ez kell a nézőknek, van okunk aggódni

A nagy fogás című Netflix film jelenete, Matt Damon és Ben Affleck.
Netflix
A nagy fogás, Netflix
admin Varga Zsuzsa
2026. 01. 22. 19:27
A nagy fogás című Netflix film jelenete, Matt Damon és Ben Affleck.
Netflix
A nagy fogás, Netflix
A hetekben jelent meg Ben Affleck és Matt Damon új közös filmje, A nagy fogás. Jó-e ha egy akcióthrillerben az a legizgalmasabb, hogy a főszereplői a képernyőn kívül is életre szóló cimborák? Valószínűleg nem, de a Netflixnél úgy tűnik, nem is ez a lényeg. Kritika.

Ben Affleck és Matt Damon évtizedekre visszanyúló barátsága olyan közismert és jól dokumentált jelenség, hogy saját Wikipédia oldala is van. Az a címe, hogy Ben Affleck és Matt Damon, és abból áll, hogy precízen rögzíti a két színész közös történetét.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül:

  • Mennyit ad hozzá a halovány sztorihoz Ben Affleck és Matt Damon sok évtizedes barátsága?
  • Hány percenként kell jönnie egy robbantásnak, hogy ne unatkozzon a néző?
  • Mit árul ez el A nagy fogás közelgő Netflix-dominancia veszélyeiről?
  • És végig lehet-e nézni a filmet anélkül, hogy nyomkodni kezdenénk a telefonunkat?

 

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Zárva volt az M7-es a Balaton felé
Újabb Orbán Viktor bukását jelző weboldalt tiltottak be a magyar hatóságok
Olaszliszka: politikai csaták kereszttüzébe kerültek a tűzifahiány miatt fagyoskodó emberek
Kormányinfó: automatikus rezsistop, 120 ezres nyugdíj és kormánytagok, a nagytőke világa és Dallas
Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Kovács Lajos rendőr ezredes: Ha felismerhető a Lánchídról lezuhanó személy, valószínűleg megmutatnám a videót Egressy Mátyás családjának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik