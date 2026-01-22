A nagy fogás: ha a Netflix szerint ez kell a nézőknek, van okunk aggódni

A hetekben jelent meg Ben Affleck és Matt Damon új közös filmje, A nagy fogás. Jó-e ha egy akcióthrillerben az a legizgalmasabb, hogy a főszereplői a képernyőn kívül is életre szóló cimborák? Valószínűleg nem, de a Netflixnél úgy tűnik, nem is ez a lényeg. Kritika.

Ben Affleck és Matt Damon évtizedekre visszanyúló barátsága olyan közismert és jól dokumentált jelenség, hogy saját Wikipédia oldala is van. Az a címe, hogy Ben Affleck és Matt Damon, és abból áll, hogy precízen rögzíti a két színész közös történetét. A cikk tartalmából Cikkünkből többek között kiderül: Mennyit ad hozzá a halovány sztorihoz Ben Affleck és Matt Damon sok évtizedes barátsága?

Hány percenként kell jönnie egy robbantásnak, hogy ne unatkozzon a néző?

Mit árul ez el A nagy fogás közelgő Netflix-dominancia veszélyeiről?

És végig lehet-e nézni a filmet anélkül, hogy nyomkodni kezdenénk a telefonunkat? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek