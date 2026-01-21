A Csendes barát című film magyarországi premierjére Budapestre látogat Tony Leung Chiu-Wai hongkongi színész, és Enyedi Ildikó rendezővel együtt a Nemzeti Filmintézet (NFI) Fast Forward Programjának vendége lesz.

A két alkotó A csend hangjai címmel január 26-án 17 órától megrendezett, angol nyelvű beszélgetésen vesz részt, amelynek témája a kultúrákon átívelő alkotás – olvasható az NFI szerdai közleményében.

Mint írták, az NFI célja a hazai filmes szakma versenyképességének növelése, a piac diktálta helyzetekre való gyors reakció és a filmes szakemberhiány megszüntetése. Az erre a célra létrehozott Fast Forward Program (FFP) küldetése az, hogy a hazai szakmai környezetből hiányzó képzési eseményekkel fejlessze a filmes szakembereket és belépési lehetőséget nyújtson a szakma iránt érdeklődőknek. A Corvin moziban rendezett hétfői beszélgetésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Enyedi filmjében Leung játssza a főszerepet, ennek kapcsán elmondta,

mindenkinek ajánlom ezt a filmet, mert rólunk szól. Rólunk, emberekről, a természetről és arról, hogy jó értelemben hogyan osztozhatunk együtt ezen a bolygón. Tudatosítja bennünk, hogy mindannyian egyenlőek és egyek vagyunk. Mindannyian saját intelligenciával rendelkezünk, és nem szabadna hierarchiának lenni közöttünk.

Az NFI támogatásával készült Csendes barát világpremierje tavaly szeptemberben volt a velencei fesztiválon, ahol hat díjjal ismerték el, köztük a FIPRESCI-díjjal és a diákzsűri díjával a film művészi értékéért és egyedi vizuális világáért. Azóta elnyerte a La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, a Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál Silver Spike (Ezüst Tüske) díját, a Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon és a franciaországi Les Arcs Filmfesztiválon pedig Pálos Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó díjat. A Csendes barát január 29-én érkezik országszerte a mozikba.

A Csendes barátról itt írtunk, a Leungról készült portrénk pedig itt olvasható: