karácsony gergelygerendai károlysziget fesztivál
Kultúra

Karácsony Gergely és Gerendai Károly napszemüvegben jelentette be, hogy idén féláron lesz a Sziget a diákoknak

24.hu
2026. 01. 19. 12:45

Miután tavaly októberben bizonytalanná vált a fesztivál sorsa, amikor kiderült, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását, hosszas vita indult a rendezvény jövőjéről. Végül Gerendai Károly vette át a fesztivált működtető céget, és az is kiderült, hogy 2026-ban augusztus 11. és 15. közt tartják meg a rendezvényt.

Gerendai most Karácsony Gergely mellett jelentette be egy videóban, hogy „idén még budapestibb lesz a Sziget”, ugyanis

féláron lehet venni Sziget-bérletet azoknak a diákoknak, akiknek van BudapestGo alkalmazásban vásárolt bérlete.

A jegyakció keretében az érvényes bérletekkel először a BKK dedikált aloldalán kell regisztrálni, ezt követően egyedi kuponkódot kapnak e-mailben a felhasználók. A kuponkód a Sziget hivatalos weboldalán váltható be a „Sziget Diákbérlet by BudapestGO” elnevezésű termékre – derült ki a BKK közleményéből.

Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán – a készlet erejéig tart.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Mol helyett az arab rivális vinné a szerb olajfinomítót, feldarabolhatják a NIS-t
Nagy Ádám szerint a szerbek elleni pólómeccs bírói teljesítménye a világ szégyene
Nézőpont: 53 százalék Orbán Viktor győzelmére számít
39-re nőtt a spanyol vonatszerencsétlenség halálos áldozatainak száma
Orbán Viktor: A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyerni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik