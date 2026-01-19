Karácsony Gergely és Gerendai Károly napszemüvegben jelentette be, hogy idén féláron lesz a Sziget a diákoknak

Miután tavaly októberben bizonytalanná vált a fesztivál sorsa, amikor kiderült, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását, hosszas vita indult a rendezvény jövőjéről. Végül Gerendai Károly vette át a fesztivált működtető céget, és az is kiderült, hogy 2026-ban augusztus 11. és 15. közt tartják meg a rendezvényt.

Gerendai most Karácsony Gergely mellett jelentette be egy videóban, hogy „idén még budapestibb lesz a Sziget”, ugyanis

féláron lehet venni Sziget-bérletet azoknak a diákoknak, akiknek van BudapestGo alkalmazásban vásárolt bérlete.

A jegyakció keretében az érvényes bérletekkel először a BKK dedikált aloldalán kell regisztrálni, ezt követően egyedi kuponkódot kapnak e-mailben a felhasználók. A kuponkód a Sziget hivatalos weboldalán váltható be a „Sziget Diákbérlet by BudapestGO” elnevezésű termékre – derült ki a BKK közleményéből.

Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán – a készlet erejéig tart.