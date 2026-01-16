halálhírkoltai jánosszomszédok
Meghalt Koltai János, a Szomszédok Gábor Gáborja

Koltai János ádándi birtokán 2016-ban
Birton Szabolcs
2026. 01. 16. 17:01
2026. 01. 16. 17:01
Birton Szabolcs
Életének 91. évében elhunyt Koltai János Jászai Mari-díjas magyar színész, díszlettervező, filmrendező, képzőművész, a Szomszédok Gábor Gáborja. A hírt Koltai egy közeli ismerőse közölte egy Facebook-bejegyzés formájában.

Végtelen fájdalommal a szívünkben tájékoztatjuk mindazokat, akik szerették, ismerték, becsülték, hogy Koltai János színművész, festőművész, rendező, díszlettervező életének 91. évében álmában csendes nyugalommal a »nem ismert tartományba« átköltözött

– áll a bejegyzésben.

A színész 1959-ig volt a Képzőművészeti Főiskola tanulója, majd később a Színház- és Filmművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 1963-ban végzett. Ezután a Szegedi Nemzeti Színházhoz szegődött, ahol két éven át volt a társulat része, 1965-től pedig a Madách Színház tagja volt. Az emblematikus, 1987-tól sugárzott Szomszédokban az első résztől a sorozat befejeztéig alakította a mindig tettre és vállalkozásra kész Gábor Gábort.

