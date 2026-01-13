Vatikán lett a Parlamentből egy filmforgatás miatt, de nem tudni, mennyiért

Teljes egészében Magyarországon forgatták a több náci vezetőt halálbüntetéssel sújtó nürnbergi pert bemutató Nürnberg című filmet, a helyszínek egyike pedig a teljes belső felújításra váró Kossuth Lajos téri Országház volt, aminek folyosói a pápai állam épületeinek egyikét helyettesítették.

A Hermann Göring (Russell Crowe) és Douglas Kelley amerikai pszichiáter (Rami Malek) karakterét középpontba helyező film gyártásával kapcsolatban a Telex megkérdezte az Országgyűlés Sajtóirodáját, hogy kiderüljön: az állam mikor, hogyan, és mennyiért adta át az épület egy részét a forgatás céljaira.

A lap cikkében hozzáteszi: nem gyakori, hogy ilyen nagy költségvetésű film készüljön a Parlamentben, a forgatás a parlamenti munkákra való hatását is firtató kérdéseikre azonban nem érkezett válasz.

Az állami reakció szerint ekkora nagyságrendű produkció valóban rég nem készült az épületben, ahol egébként évi 12-14 turisztikai célú, 1-2 órás forgatás szokott csak lenni.

Az Országgyűlés Sajtóirodája hozzátette: az ilyen kérésekről az Országgyűlés Hivatalának vezetése minden esetben egyedi döntést hoz, az pedig többek közt azért is adott zöld utat a Nürnbergnek, mert a forgatás hétvégi napokon zajlott, így nem okozott semmiféle fennakadást.

A reakcióból kiderült: a filmesek által fizetendő összeg az Országgyűlés Hivatalához került.