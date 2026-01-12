filmtvgolden globe 2026george clooneyfrancia
A francia állampolgárságot megszerző George Clooney franciául köszönt be a Golden Globe-on

George Clooney és Amal Clooney a 2026-os Golden Globe-gálán
VALERIE MACON / AFP
24.hu
2026. 01. 12. 12:24
A színészről decemberben derült ki, hogy megszerezte az európai ország állampolgárságát, Donald Trump rögtön be is szólt neki.

A színpadon csillogtatta meg franciatudását George Clooney, akiről tavaly év végén derült ki, hogy felvette a francia állampolgárságot. A színész a Golden Globe-gálán volt díjátadó, a színpadról franciául köszöntötte a közönséget.

„Bonsoir, mes amis! C’est un honneur d’être ici” – mondta, ami magyarul annyit tesz, hogy „jó estét barátaim, megtiszteltetés itt lenni.”

Decemberben hozták nyilvánosságra, hogy a színész, felesége, Amal Clooney, és nyolcéves ikreik hivatalosan is francia állampolgárok lettek. A hír hallatára Donald Trump is megszólalt, aki „minden idők két legrosszabb politikai megmondóemberének” nevezte a Clooney-t és feleségét, hozzátéve, hogy a színész „egyáltalán nem filmsztár, csak egy átlagos fickó, aki folyamatosan panaszkodott a politikai józan ész hiányára.” Clooney sem késett sokat a válasszal: „teljes mértékben egyetértek a jelenlegi elnökkel: Újra naggyá kell tennünk Amerikát. Novemberben kezdjük” – nyilatkozta, utalva ezzel a 2026 novemberében esedékes időközi választásokra utalt, amelyek alkalmával a demokraták abban bíznak, hogy sikerülhet többségbe kerülniük a törvényhozásban.

