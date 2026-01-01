george clooneydonald trump
Trump örül, hogy George Clooney francia állampolgár lett, mert „amúgy sem filmsztár, a filmjei meg közepesek” 

2026. 01. 01. 11:25
George és Amal Clooney, valamint 8 éves ikergyerekeik  francia állampolgárságot kaptak a hétvégén kiadott kormányzati rendeletek szerint.

Donald Trump év végi „jó hírként” ünnepelte ezt, írt a Truth Socialön, idézi az Entertainment Weekly.

Jó hír! George és Amal Clooney, minden idők két legrosszabb politikai megmondóembere hivatalosan is Franciaország állampolgárai lettek, amely sajnálatos módon súlyos bűnözési problémákkal küzd a bevándorlás abszolút borzalmas kezelése miatt — nagyjából úgy, ahogy nálunk volt Sleepy Joe alatt.

Trump felhánytorgatta Clooney-nak, hogy anno kihátrált Biden mögül Kamala Harris javára.

Majd úgy fogalmazott, „Clooney több nyilvánosságot kapott a politika által, mint a nagyon kevés és teljesen középszerű filmjei miatt”.

Egyáltalán nem volt filmsztár, csak egy átlagos fickó, aki folyamatosan panaszkodott a politikai józan ész hiányára. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

