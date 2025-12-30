George Clooney elárulta, mi a legfőbb oka, hogy családjával francia állampolgárságot igényeltek

George Clooney és felesége, Amal Clooney, valamint nyolcéves ikergyerekeik francia állampolgárok lettek, írta meg a The Guardian a francia kormány hivatalos bejelentése alapján. A színész hónap elején nyilatkozott arról, miért szimpatikus számára Franciaország.

Imádom a francia kultúrát, a nyelvet, még ha 400 nap tanfolyam után is rosszul beszélem. Itt nem fotózzák a gyerekeket. Nem állnak lesifotósok az iskola kapujában. Számunkra ez volt a legfontosabb érv

– mondta el Clooney, aki amerikai állampolgárságát sem hagyta el, csak mostantól kettős állampolgár. Bár ő nem beszél franciául, brit-libanoni származású, emberi jogi ügyvédként dolgozó neje folyékonyan.

A színészt egyébként több szál fűzi Európához: 2002-ben vásárolt egy birtokot Olaszországban, a Comói-tó partján, illetve feleségével közösen vettek egy kastélyt Angliában. Dél-Franciaországban is van egy birtokuk, a Domaine du Canadel nevű egykori borászat. Ezeken kívül New Yorkban és Kentuckyban is vannak ingatlanjaik, de Los Angeles-i és mexikói házaikat az elmúlt években eladták.

Clooney a december elején adott interjúban elmondta, hogy bár a család sokat utazik, franciaországi otthonukban „a legboldogabbak”.