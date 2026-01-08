halálhírpatrick swayzesean swayze
Meghalt Patrick Swayze öccse, Sean Swayze

Frank Trapper / Getty Images
Patrick Swayze és családja a színész csillagának avatóján a Hollywood Walk of Fame-en
admin Ács Anna Mária
2026. 01. 08. 11:47
Frank Trapper / Getty Images
Patrick Swayze és családja a színész csillagának avatóján a Hollywood Walk of Fame-en

December 15-én Los Angeles-i otthonában 63 évesen meghalt Patrick Swayze öccse, Sean Swayzeszámol be a People. A halál oka a lap által megtekintett dokumentumok szerint felső emésztőrendszeri vérzés volt, amit súlyos metabolikus acidózis, nyelőcsővisszér-tágulat és alkoholos májcirrózis idézett elő. A hírt unokatestvére, Rachel Leon jelentette be saját Instagram-profilján.

Bátyja, a Ghostból, a Dirty Dancingből és A kivülállókból jól ismert Patrick Swayze szintén korán, csupán 57 évesen hunyt el 2009-ben, hasnyálmirigyrákban.

Kettejük testvére, Don Swayze az utolsó, aki életben van még a három fivér közül – ő egyelőre nem nyilatkozott a sajtónak Sean halálát illetően.

