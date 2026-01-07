filmtvbrigitte bardottemetés
Fonott koporsóban kísérték utolsó útjára Brigitte Bardot-t

Arnold Jerocki / WireImage / Getty Images
Brigitte Bardot koporsóját beviszik a templomba a temetésén 2026. január 7-én Saint-Tropez-ban, Franciaországban.
24.hu
2026. 01. 07. 15:28
Eltemették a legendás színésznőt.

Végső búcsút vettek Brigitte Bardot-tól Saint-Tropez-ban, a színésznőt a család mellett rajongók, francia politikusok és közéleti személyiségek kísérték utolsó útjára.

Az egyházi ceremóniát a Notre-Dame de l’Assomption templomban tartották, a rajongók a kordonokon kívül, kivetítőkön nézhették a búcsúztatót. Ezt követően a virágokkal feldíszített, fonott koporsót a közvetlenül a tengerpart mellett található temetőbe vitte a menet, ott privát ceremónia keretein belül búcsúztatták el szűk körben a színésznőt. Bardot eredetileg a helyi birtokán, a La Mandrague területén kívánt nyugodni, ám ott végül nem engedélyezték a temetést. Abban a temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol szülei, valamint egykori férje, Roger Vadim sírja is található.

A gyászmenetben ott volt többek közt Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldali párt, a Rassemblement National elnöke, Aurore Bergé esélyegyenlőségért felelős miniszter a francia kormány képviseletében, Mireille Mathieu francia énekesnő, Paul Belmondo, Jean-Paul Belmondo fia és az állatvédelem több fontos alakja is: a kanadai-amerikai környezetvédelmi, természetvédelmi és állatjogi aktivista Paul Watson, és Allain Bougrain-Dubourg, a vezető francia madármentő egyesületének elnöke is. A temetés után Chico Bouchikhi és a Gipsy Kings zenélt.

A francia film egyik legnagyobb dívája december 28-án, kilencvenévesen halt meg otthonában, férje nemrég osztotta meg, hogy a színésznő rákos volt. Bardot modellként kezdte a pályafutását, mindössze 18 volt, amikor hozzáment Vadimhoz, aki szépsége mellett színészi kvalitásaira is felfigyelt. Négy évvel később az ő filmjében, az …és Isten megteremté a nőt című alkotásban lett egy csapásra sztár. Közel ötven filmben szerepelt, szexszimbólummá vált, majd 1973-ban visszavonult a filmezéstől. Onnantól kezdve elsősorban az állatvédelemnek szentelte az életét, a hírekbe emellett rendszerint szélsőjobboldali kijelentéseivel került.

