Öngyújtót, stoppert és ébresztőórát is zsúfolt egy számológépébe a Casio

A japán Casio gyár nevéről a legtöbbeknek az örök életű, olcsó karórák, illetve az unalmas iskolai számológépek jutnak eszébe, pedig a cég története tele van olyan furcsa epizódokkal, mint az elektromos gitárba oltott kazettás magnó vagy épp a Kraftwerk által sokszor emlegetett zenélő zsebszámológép sztorija.

A sor ezzel még nem ér véget, hiszen egyes gépeken két művelet között akár egy boksz-, baseball-, vagy egy lövöldözős játékkal is lazíthattunk, olyan meglepetést azonban egyetlen játék sem nyújthatott, mint a QL–10 nevű modell, ami egyesítette magában a számológépet, az ébresztőórát, a stoppert, illetve a gázzal akár otthon is utántölthető öngyújtót.

A Casio hivatalos honlapja szerint 1978-ban megjelent modellt leginkább az üzletemberek vásárolták, csomagolása miatt pedig ajándéknak is kitűnő volt.

A túlélő példányok ma is keringenek az internet legnagyobb piacterein: egy dobozos szettért az eladók sokszor akár 100-120 ezernyi dollárt, eurót vagy jent is elkérnek.