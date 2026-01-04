Az új Avatar átlépte az egymilliárd dolláros bevételt, James Cameron rekordot döntött

Tizennyolc nap alatt hozott össze kicsivel több mint egymilliárd dolláros bevételt a mozikban James Cameron új filmje, az Avatar: Tűz és hamu – írja a Variety.

Az észak-amerikai mozikban eddig 306, a globális piacon 777 millió dollárt termelt eddig a film. Bár az összeg döbbenetes, az Avatar-filmek közt mégsem rekord: a 2009-ben bemutatott első résznek 17, a 2022-ben bemutatott másodiknak mindössze 14 napra volt ehhez szüksége. Rekord azonban így is született: Cameron az első rendező, akinek négy filmje is elérte az egymilliárd dolláros bevételi határt (a két Avatar mellett a Titanic tudott még ennyi pénzt hozni).

Jelenleg szintén ő az egyetlen, akinek három filmje – a már említettek – elérték a kétmilliárdos határt – a nagy kérdés jelenleg az, hogy vajon a harmadik Avatarnak is sikerül-e ez. Az előző kettőnek sikerült: az első 2,9, a második 2,3 milliárdot hozott.

Cameron egyébként már az új film előtt is bejutott a milliárdos filmrendezők elitklubjába: decemberben ő lett az ötödik filmrendező, akinek ez sikerült.

Kritikánk a filmről itt olvasható: