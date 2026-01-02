Avatart vezet be a Heim Pál kórház, el lehet nevezni

Új, gyermekbarát digitális avatart vezet be a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet annak érdekében, hogy érthető, megbízható információval segítse a gyermekeket és a szülőket a kórházi ellátás során. Az avatar feladata, hogy csökkentse a bizonytalanságot és a szorongást, miközben közérthetően magyarázza el a vizsgálatok, kezelések és kórházi folyamatok lényegét.

Az avatar bemutatkozása nyilvános névadó játékkal indult: a kezdeményezésben bárki részt vehet, és az a név válik az avatar hivatalos nevévé, amelyet a lakosság választ. Szavazni online lehet, a felületen egy bemutatkozó videó is látható.

A Heim Pál Gyermekkórházban évente mintegy 500.000 gyermek és fiatal fordul meg, és közel 2 millió beavatkozás történik.