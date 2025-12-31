Az áradó Tiszán szörföző Magyar Pétert ábrázolja drMáriás szilveszterre időzített festménye

Bemutatta legújabb munkáját a magyar politikusokat hosszú ideje más festőművészek stílusában ábrázoló drMáriás: az Árad a Tisza, Magyar Péter szörfölve aura farmingol rajta Hokusai műtermében semmivel sem ad többet, mint amit ígér: Magyar Péter látszik rajta egy szörfdeszkán állva, a kép bal oldalán pedig Kacusika Hokuszai A nagy hullám Kanagavánál című fametszetének mindenki retinájába égett íve tűnik fel.

A 100 x 120 centiméteres olajképhez a nemrég Buksó nevű podcastünkben is feltűnt alkotó a következő kommentárt fűzte:

Hónapokkal ezelőtt a Tisza még mélyen aludt, álmodni se merte volna, hogy majd felkeltik, s nőnie kell, áradnia, de annyira, hogy végül tengerré legyen, hogy azután Magyar Péter azon hatalmasat szörfölhessen vicces táncmozdulataival az óriáshullámra támaszkodva.

Mindez egy ártatlan tánccal kezdődött egy szerény csónak orrán a tiszalöki vízi-erőműnél, ahol Péter rövid gatyában, mezítláb nyomta a csónak orrán a világszerte egyre népszerűbb aura farming táncot, amelyet egy 11 éves indonéz fiú, Rayyan Arkan Dikha talált fel akkor, amikor egy csónakversenyen akart részt venni, ahol szánalomból kirakták az evezőcsapatból, mire ő bosszút forralva felugrott a csónak orrára és ott összevissza lóbálta a kezét a konkurens csapatok röhögtetése céljából, akik aztán úgy és annyit hahotáztak a láttán, hogy jócskán lemaradtak, az ő csapata meg győzött.

Azóta a Tisza párt jelöltjei Japánban készülnek a magyar választásokra, ahol az óriáshullám oldalában szörfökön gyakorolják az aura farming táncot, hogy majd hazatérve csónakjaik orrán úgy tolják azt, hogy azzal még Mága Zoltán, Ákos és Pataky Attila se tudjanak versenyezni.

Közülük az egyetlen, akinek nem megy a tánc a csodálatos Rost Andrea, aki sajnos úgy meghízott, hogy rendre elsüllyed a vízben.

Az utolsó bekezdés órákkal később aztán megváltozott, így ott most a következő szöveg olvasható: