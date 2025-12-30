Ez várható 2026-ban: jósoltak a perui sámánok

Az amerikaiaknak arra kell készülniük, hogy az elnökük jövőre megbetegszik – jósolják Peru sámánjai, akik ennek ellenére Donald Trumptól várják, hogy elmozdítsa a hatalomból Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

A hagyományos andoki poncsókba és fejdíszekbe öltözött sámánok december 29-én hétfőn tartották meg szokásos, év végi rituáléjukat, mely során arra kérték a szellemeket, hogy segítsenek békét teremteni az egész világon, majd elmondták a következő évre vonatkozó jóslataikat.

Maduro 2026-ban megbukik, el fog menekülni Venezuelából és nem fogják elkapni. Donald Trump amerikai elnök súlyosan megbetegszik, az orosz-ukrán háború pedig békekötéssel zárul – jövendöl Juan de Dios Garcia sámán a Reuters tudósításában.

A hétfői rituálé előtt a sámánok összegyűltek, hogy őshonos növényekből, többek között ayahuascából és San Pedro kaktuszból készült hallucinogén italokat fogyasszanak, melyek hitük szerint a jövőbelátás képességével ajándékozzák meg őket.

A periu sámánok jóslatainak pontossága vegyes – mutat rá az AP.

Tavaly például azt jövendölték, hogy Izrael gázai háborúja nukleáris konfliktussá fajul, ehelyett tűzszünet lépett életbe.

Beigazolódott azonban az a 2023 decemberi jóslatuk, mely szerint Alberto Fujimori, az emberiesség elleni bűncselekmények miatt elítélt perui exelnök egy éven beül meghal. Fujimori 86 éves korában, rákban halt meg, 2024 szeptemberében.