Zámbó Krisztián rájött, hogy a fogyasztó csodaszerek nem segítenek: „ugyanúgy puffadok, ugyanúgy zabálok”

Komoly felismerésig jutott el nemrég feltöltött TikTok-videójában a nyáron már zsírleszíváson gondolkodó Zámbó Krisztián: a rövid posztban arról beszélt, hogy akciósan 39 ezer forintért vett kilenc doboznyi fogyasztó csodaszert, ami nem segített a súlycsökkenésében.

„Amint látszik, szart sem ért” – kezdődött a monológ, amiből kiderül, hogy hét doboz még mindig bontatlan, mert hát a termék „nem ért egy ruppót sem”.

„Arra rájöttem, hogy edzeni kell, mert nincsen olyan varázsszer a világon, hogy edzés nélkül, sporttal, mozgással hatásos legyen anélkül” – vonta le a magvas következtetést, majd sérelmezte, hogy a reklámokban mindig kockahasú modellekkel reklámoznak, ő pedig hiába vette be a napi adagokat reggel, éhgyomorra, és hiába tartotta be, amit kellett.

„Ugyanúgy puffadok, ugyanúgy zabálok” – tette hozzá, majd ígéretet tett magának, hogy az újévtől inkább a mozgásra fog koncentrálni, „nem pedig az ilyen hülye faszságokat megvenni”.

A teljes videó itt látható.