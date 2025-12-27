A világ egyik legkedvesebb téli fotóján furcsa hóemberrel pózol egy inuit kislány

A Kelet-Szibériától Kanadán és Alaszkán át Grönlandig a világ számos pontján élő népek közül a kanadai inuitok között készült a világ egyik legkedvesebb téli fotója: a Kugaarukban készült képen egy hároméves kislány, Theresa Iqqugaqtuq látható, amint nagyon örül az apja által készített furcsa hóembernek.

A világ legkülönbözőbb részein dolgozó kanadai fotós, Richard Harrington (1911-2005) 1948-1953 között, a kevesek által járt Északon készült képei a LIFE magazinban jelntek meg először, az elmúlt évtizedekben pedig bejárták a világot.

Erkuaktok lánya ennek köszönhetően világhírű lett:

A Library and Archives Canada gyűjteményében őrzött képet Szenteste megosztó Upstate Diary posztja alatt december 26-án a kislány húga, Verone is kommentelt: eszerint a nővére hosszú életet élt, és nemrégiben hunyt el.