Meghalt Patt Finn, a Jóbarátok és a Seinfeld színésze

Három év rákkal való küzdelem után hétfőn Los Ageles-i otthonában meghalt Pat Finn amerikai színész – írta meg a Deadline. Finn olyan sorozatokban vált ismert tévés karakterszínésszé, mint A semmi közepén, a Seinfeld vagy a Jóbarátok. 60 éves volt.

Nevetéssel, szeretettel, családdal és barátokkal töltött gyönyörű élet után osztjuk meg a szívszorító hírt Pat Finn haláláról

– közölte családja egy nyilatkozatban.

Finn halálhírét a Deadline-nak megerősítette menedzsere, Andrea Pett-Joseph is, aki Finn-t „a legkedvesebb, legvidámabb embernek” nevezte, és elmondta, hogy a színész családja és barátai körében hunyt el.

Finn 1965. július 31-én született Evanstonban, Illinois államban. 1987-ben, a Marquette Egyetem elvégzése után csatlakozott a chicagói Second City és iO komédiás társulatokhoz. Az 1990-es évek közepén lett ismert tévés színész, amikor visszatérő szerepet kapott a The George Wendt Show-ban (Dan Colemant, Wendt karakterének, George Colemannek a testvérét alakította) és a Murphy Brown című sorozatban (ebben Phil Jr.-t, a Phil’s Bar eredeti tulajdonosának és csaposának fiát játszotta). 1998-ban a Seinfeld egy epizódjában, a The Reverse Peephole-ban tűnt fel, ő játszotta a partikat szervező Joe Mayo nevű karaktert.

További televíziós szerepei között szerepelt az Azok a 70-es évek show, a Férjek gyöngye, a Jóbarátok két epizódja (itt Monica pasiját, Dr. Rogert játszotta) és a Űrbalekok több epizódja. 2001-ben és 2002-ben Jim Frost karakterét játszotta az Ed című sorozat nyolc epizódjában, de feltűnt még az Igen, drágám!, a Félig üres, a Varázslók a Waverly helyről, Az élet csajos oldala és A Goldberg család című sorozatokban is.

2011 és 2018 között A semmi közepén című sorozat 23 epizódjában játszotta a kedves Bill Norwoodot, a sitcom főszereplőinek, a Hecks családnak a szomszédját.

Tévés szerepei mellett mozifilmekben is feltűnt: játszott a Hé, haver, hol a kocsim?, a Lehetek az eseted? és a Meryl Streep és Alec Baldwin főszereplésével készült Egyszerűen bonyolult című filmekben is.