régészrégészetkrím-félszigetletartóztatás
Kultúra

Letartóztattak egy orosz régészt, mert a megszállt Krím-félszigeten végzett ásatást, megrongálva a lelőhelyet

Denis Vitchenko / Wikimedia Commons
admin Vincze Miklós
2025. 12. 11. 11:26
Denis Vitchenko / Wikimedia Commons
A vád műemlékrongálás, amiért akár tíz év börtönt is kaphat.

Lengyelországban letartóztatták a szentpétervári Ermitázs múzeum munkatársát, a régész Alekszandr B.-t, akit az ukrán hatóságok egy, az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten végzett ásatás miatt köröztek – írja az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió nyomán az MTI.

A műemlékrongálással vádolt szakembert csütörtökön, Varsóban vette őrizetbe a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW), miközben Hollandiából egy délkelet-európai ország felé tartott – mondta el Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak.

A férfit a varsói kerületi ügyészségen hallgatták ki, majd a bíróság jóváhagyta a negyven napos előzetes letartóztatását. Az ügyről az orosz diplomáciát is értesítették, Ukrajna pedig a hírek szerint már dolgozik a kiadatási kérelmen.

Az ukrán ügyészség 2024 novemberében rendelte el a férfi körözését, mivel az a Krím 2014-es megszállását követően egy orosz régészcsoport élén ásatásokat végzett a Kercsi-félszigeten, Mürmekion ókori város térségében. A szakértők szerint a régészek megrongálták a műemléket, sőt, a helyszínen talált harminc ókori aranyérmét Oroszország javára kobozták el.

Investigatio / Wikimedia Commons A város egykori területének részlete.

Az ukrán jogrendszerben egy ilyen tett akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Horváth Tamás elmondta, miért nem akar beszélni Sárközi Ákossal a bokszmeccsük óta
Otthon Start: törlés, kiterjesztés január 1-től
Milliókra perelte be egy bíró a saját bíróságát – első fokon nyert
Bödőcs Tibor: Az MCC szervezi már az Év Pedofilja Díjátadót a Müpába?
Letartóztatták Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki megrugdosott egy földön fekvő gyereket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik