Letartóztattak egy orosz régészt, mert a megszállt Krím-félszigeten végzett ásatást, megrongálva a lelőhelyet

Lengyelországban letartóztatták a szentpétervári Ermitázs múzeum munkatársát, a régész Alekszandr B.-t, akit az ukrán hatóságok egy, az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten végzett ásatás miatt köröztek – írja az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió nyomán az MTI.

A műemlékrongálással vádolt szakembert csütörtökön, Varsóban vette őrizetbe a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW), miközben Hollandiából egy délkelet-európai ország felé tartott – mondta el Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak.

A férfit a varsói kerületi ügyészségen hallgatták ki, majd a bíróság jóváhagyta a negyven napos előzetes letartóztatását. Az ügyről az orosz diplomáciát is értesítették, Ukrajna pedig a hírek szerint már dolgozik a kiadatási kérelmen.

Az ukrán ügyészség 2024 novemberében rendelte el a férfi körözését, mivel az a Krím 2014-es megszállását követően egy orosz régészcsoport élén ásatásokat végzett a Kercsi-félszigeten, Mürmekion ókori város térségében. A szakértők szerint a régészek megrongálták a műemléket, sőt, a helyszínen talált harminc ókori aranyérmét Oroszország javára kobozták el.

Az ukrán jogrendszerben egy ilyen tett akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.