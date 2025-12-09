Sztrájkolnak a Louvre dolgozói

Többek közt az október közepén történt rablás is közrejátszott abban, hogy a Louvre dolgozói sztrájkot hirdettek, mivel úgy vélik, a világ egyik legismertebb múzeuma válságban van – írja az Euronews.

A szakszervezetek Rachida Dati kulturális miniszternek címzett levelükben jelentették be, hogy jövő hétfőn sztrájkba kezdenek, többek közt ezekre az okokra hivatkozva:

a nem európai látogatók számára bejelentett jegyáremelés miatt;

a nem megfelelő munkakörülmények miatt. Tegnap lapunk is hírt adott arról, hogy a múzeumban vízszivárgás rongált meg több száz könyvet, nemrég pedig több irodát is be kellett zárniuk az épület padlójának állapota miatt;

a biztonsági hiányosságok miatt: úgy vélik, hogy az októberi rablás mindennél világosabban mutatott rá egy sor olyan hiányosságra, amelyről a vezetésnek már hosszú ideje tudomása volt. Ráadásul olyan információk is kiderültek, miszerint a múzeum biztonsági rendszerének jelszava az volt, hogy Louvre.

A Louvre igazi akadálypályává vált

– írták levelükben, amelyben a kulturális minisztertől követelik, hogy tegyen intézkedéseket az intézmény érdekében. „Egy leharcolt múzeum vagyunk, amely nemrég megmutatta a biztonságot érintő hiányosságait” – tették hozzá.