Sztrájkolnak a Louvre dolgozói

Eric Broncard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
2025. 12. 09. 08:53
Eric Broncard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
A múzeum októberi kirablása is szerepet játszik ebben.

Többek közt az október közepén történt rablás is közrejátszott abban, hogy a Louvre dolgozói sztrájkot hirdettek, mivel úgy vélik, a világ egyik legismertebb múzeuma válságban van – írja az Euronews. 

A szakszervezetek Rachida Dati kulturális miniszternek címzett levelükben jelentették be, hogy jövő hétfőn sztrájkba kezdenek, többek közt ezekre az okokra hivatkozva:

  • a nem európai látogatók számára bejelentett jegyáremelés miatt;
  • a nem megfelelő munkakörülmények miatt. Tegnap lapunk is hírt adott arról, hogy a múzeumban vízszivárgás rongált meg több száz könyvet, nemrég pedig több irodát is be kellett zárniuk az épület padlójának állapota miatt;
  • a biztonsági hiányosságok miatt: úgy vélik, hogy az októberi rablás mindennél világosabban mutatott rá egy sor olyan hiányosságra, amelyről a vezetésnek már hosszú ideje tudomása volt. Ráadásul olyan információk is kiderültek, miszerint a múzeum biztonsági rendszerének jelszava az volt, hogy Louvre.

A Louvre igazi akadálypályává vált

– írták levelükben, amelyben a kulturális minisztertől követelik, hogy tegyen intézkedéseket az intézmény érdekében. „Egy leharcolt múzeum vagyunk, amely nemrég megmutatta a biztonságot érintő hiányosságait” – tették hozzá.

