Meghalt Martin Parr, a strandfotózás koronázatlan királya

JOEL SAGET / AFP
admin Ács Anna Mária
2025. 12. 08. 09:48
JOEL SAGET / AFP
Családja gyászolja a dokumentarista képeiről méltán híres fotóművészt.

Hetvenhárom éves korában, rákos betegség miatt elhunyt az emblematikus brit dokumentarista fotós, Martin Parrszámol be a Guardian. A művészt bristoli otthonában érte a halál december 6-án, amit a Martin Parr Alapítvány jelentett be a hivatalos honlapján.

A fotográfus nemzetközi elismerésre tett szert, amiért kiváló érzékkel örökítette meg a brit mindennapokat. Parr népszerűsége azonban nem állt meg Nagy-Britannia határainál, ugyanis a jellegzetes fotói az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi kiállítás fókuszát képezték. Azonban mind közül talán Parr strandfotói kötődnek a legszorosabban a művész nevéhez, miután a nyolcvanas évek végén úgy döntött, az üdülő embereket választja a művészete fő témájának. Így lett az általános nyaraláskultúra és a globális turizmus fotósa, aki világszerte megörökítette a nyaraló emberek egyforma, kissé idétlen viselkedését.

Ezeket a fotókat 2022-ben a magyar közönség is megtekinthette Parr Strand az egész világ című kiállításán a Budapesti Fotófesztivál keretein belül:

8 fotó
Kapcsolódó
Világhírűvé tehette volna a balatoni lángosozást is a strandfotózás királya
Üdülő angol kispolgárok képeivel kezdte, mára minden ciki nyaralós fotó mögött ott kísért. Martin Parrnak először nyílt önálló kiállítása Magyarországon.

