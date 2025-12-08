Meghalt Martin Parr, a strandfotózás koronázatlan királya

Hetvenhárom éves korában, rákos betegség miatt elhunyt az emblematikus brit dokumentarista fotós, Martin Parr – számol be a Guardian. A művészt bristoli otthonában érte a halál december 6-án, amit a Martin Parr Alapítvány jelentett be a hivatalos honlapján.

A fotográfus nemzetközi elismerésre tett szert, amiért kiváló érzékkel örökítette meg a brit mindennapokat. Parr népszerűsége azonban nem állt meg Nagy-Britannia határainál, ugyanis a jellegzetes fotói az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi kiállítás fókuszát képezték. Azonban mind közül talán Parr strandfotói kötődnek a legszorosabban a művész nevéhez, miután a nyolcvanas évek végén úgy döntött, az üdülő embereket választja a művészete fő témájának. Így lett az általános nyaraláskultúra és a globális turizmus fotósa, aki világszerte megörökítette a nyaraló emberek egyforma, kissé idétlen viselkedését.

Ezeket a fotókat 2022-ben a magyar közönség is megtekinthette Parr Strand az egész világ című kiállításán a Budapesti Fotófesztivál keretein belül:

