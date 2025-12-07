Túl kormányellenesnek tűnt, az Operában nem kapott több szerepet, elment háziorvosnak

A színpad nagyon fog hiányozni, mert olyan, mint a mákony, de az ember átalakul, mondta Hábetler András magánénekes, operarendező, a Magyar Állami Operaház korábbi állandó vendégművésze a Kilences Youtube-csatorna portréműsorában.

Hábetler László Pál kérdésre elmesélte, hogy egy ideje kénytelen volt pályát módosítani, és eredeti végzettségének megfelelően háziorvosként kezdett el dolgozni a Ferencvárosban. Mint mondta, még pályakezdő, de ha a betegei érdeke úgy kívánja, gátlástalanul hívogatja a szakorvosokat, a kórházakat, és ha kell, a klinikákat, szerencséjére kierjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Hábetler a tavaszi orvostüntetésen ott volt a felszólalók között, és mint mesélte, Ókovács Szilveszter igazgató utána a „mi kis szónokunkként” fogadta, és nem is énekel azóta az Operaházban.

Én nem számítok az Operaház vezető énekesei közé, de ott vagyok huszonkét-huszonhárom éve, és nemcsak közepes, hanem főszerepeket is éneklek. Ha ezt teszed a mérleg egyik serpenyőjébe, a másikba pedig azt, hogy valaki pofázik, és ha kérdezik, akkor elmondja a véleményét, sőt, ha nem kérdezik, akkor is kiáll egy tüntetésre és dumál, akkor ez érthető az Operaház részéről, amely viszont az állam csöcsén lóg

– mondta az énekes. Hábetler arról is beszélt, hogy Magyarországon gyakorlatilag ellehetetlenült a vidéki operajátszás, az Operaház az egyetlen lehetőség a fellépésre.

Van egy énekes, aki pofázik, megrendezi a Figaro házasságát, amit utána a balhéja miatt nem ad le a tévé, mert azt mondják, hogy ez kormányellenes és trágár. Én hoztam helyzetbe, erre ő kicseszik velem, és ezt csinálja. Egy ilyen helyzetben ez tök érthető, ehhez képest elég sokáig hagytak engem ott énekelni

– fogalmazott a Hábetler.