A MOK szombati akciója annyit jelent, hogy egyszerűen beállt az ellenzéknek kampányolni – írta szombat reggel Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Facebook oldalára. Videójában kitért arra, hogy 2010 óta (vagyis 15 év alatt) 2500 milliárd forinttal többet fordítottak az egészségügyre, „mint azt a baloldal tette.” Azt is mondja, hogy 2025-re 467 milliárd forinttal többet terveztek be az egészségügyi költségvetésbe (ez egyébként a MOK egyik követelése volt). Az államtitkár felvázolta az orvosi bértáblát is. Az orvosok bérét valóban jelentősen emelték 2021-től, ám a MOK hangsúlyozza: nem a bérek miatt mennek utcára, hanem azért, hogy a társadalom egészének jobb egészségügye legyen.

Az orvoskamara külön hangsúlyozta, hogy a tüntetés „minden magyar ember érdekét szolgálja, függetlenül politikai nézeteitől.” A szervezők kérik, hogy „pártpolitikai jelvények, szimbólumok és egyéb politikai megnyilvánulások mellőzésével tiszteljük meg az ügyet.”