A Sight and Sound szerint Enyedi Ildikó új filmje is az év legjobb filmjei között van

2025. 12. 05. 13:03
Enyedi Ildikó 2026 januárjában érkező új filmje, a Csendes barát is helyet kapott a kultikus filmes magazin, a Sight and Sound 2025-ös toplistáján. A Tony Leung Chiu-Wai, Luna Wedler és Enzo Brumm főszereplésével készült magyar–német–francia koprodukció a 36. helyen került a listára.

Az év legjobb filmjeit összegyűjtő toplistát egyébként a magazin több mint 100 nemzetközi kritikusának szavazata alapján állítják össze, akik mind a kedvenc tízüket küldik be. A teljes lista 50 filmet tartalmaz.

Az első helyet Paul Thomas Anderson filmje, az Egyik csata a másik után szerezte meg, a rendező nagy örömére:

Emlékszem, hogy gyerekkorom óta olvastam a Sight and Soundot, mint mindenki más, és most egy filmem lett az év legjobb filmje… Ez elképesztő. Alig várom, hogy lássam, hogy néz majd ki nyomtatásban. Az első reakcióm az volt, hogy »F**k yeah!«, és ezt továbbra is így gondolom!

– írta a lista publikációja után.

Anderson filmjét mi is szerettük, kritikusunk így írt róla: „Az év egyik legjobban várt filmje legfeljebb akkor okoz némi csalódást, ha Paul Thomas Anderson remekműveihez mérjük, ami nem volna igazságos. Forradalmárhumor, idegtépő feszültség, parádés alakítások, és még az autósüldözés műfaját is sikerül megújítani”.

A második helyet Ryan Coogler bluesgitáros vámpírokról szóló horrorja, a Bűnösök szerezte meg (kritikánk itt olvasható).

A teljes listát pedig itt lehet végigpörgetni.

A Csendes barátot egyelőre csak a nemzetközi filmfesztiválok közönsége láthatta: világpremierjére a szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon került sor, ahol hat díjat be is zsebelt. Azóta elnyerte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál Silver Spike (Ezüst Tüske) díját, a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon pedig a film operatőrének, Pálos Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó díjat. Mi egy rendhagyó idegenvezetés során láthattuk, miután Enyedi Ildikó társaságában meglátogattuk Budapest legidősebb fáit:

