Harminc hónap börtönre ítélték az orvost, aki ketamint adott Matthew Perrynek

A bíróság harminc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte azt az orvost, aki pénz ellenében ketaminnal látta el Matthew Perryt – számol be a BBC. Ezzel hivatalosan is ő lett az első, akit a Jóbarátok színészének túladagolásos halálával kapcsolatban elítéltek. A szóban forgó orvos, Salvador Plasencia a nyár folyamán bűnösnek vallotta magát a színész halálának ügyében.

Az ötvennégy éves Perry holttestére 2023-ban bukkantak rá Los Angeles-i otthonában, miután a felírtnál jóval több, huszonhét adag ketamint kapott az azt megelőző napokban. A színész családja Plasenciát tartja az egyik fő felelősnek az ügyben, így kifejezetten hosszú börtönbüntetés kiszabására kérték a bíróságot. Értetlenül állnak az előtt, Plasencia milyen felindulásból látta el ilyen mennyiségű ketaminnal a köztudottan drogproblémákkal küszködő Perryt. A színész anyja, Suzanne Morrison a doktorhoz intézett szavaiban emlékeztette őt az orvosi esküre, ami alapján köteles lett volna megvédeni a fiát.

Erre választ adtak a tárgyalás alatt bemutatott üzenetváltások a doktor és egy másik fél közt – ezekben Plasencia idiótának nevezte Perry-t, majd azt latolgatta, vajon mennyi pénzt tudna lehúzni a színészről a kábítószerért.Egy korábbi, a bírósághoz intézett levelében az orvos kifejezte, a klinikája akkoriban pénzügyi nehézségekkel küszködött, ami arra motiválta, hogy minél nagyobb összegeket próbáljon behajtani a színésztől. A tárgyaláson tartott beszédében megbánását fejezte ki a tetteiért, majd hozzátette, azt sem tudja hogyan magyarázza el a történteket a mindössze kétéves fiának. A bíróság a börtönbüntetés mellett további 5600 dollárnyi bírságot szabott ki az orvosra, akit a tárgyalás befejeztével őrizetbe is vettek.

Cserben hagytam önmagam, és erre nincs kifogásom. Tudom, hogy ami történt, azt soha nem lehet visszavonni. Ahogy azt az édesanyja is mondta, meg kellett volna védenem [Perry-t]. Szörnyen sajnálom a történteket

– mondta Plasencia, aki hozzátette, teljes mértékben vállalja a felelősséget a tetteiért.

A Jóbarátok Chandler Bingje halálakor a következőképp búcsúzott tőle a színészvilág: