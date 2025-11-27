A főváros tíz évig bérbe adja a Hajógyári Szigetet a fesztivál szervezőinek, a Fővárosi Közgyűlés szerdán zárt ülésen döntött a Sziget Fesztivál megrendezésének ügyében a közterület használatára irányuló hatósági szerződés megkötéséről. Az Index szerint szerint a testület a teljes javaslatot megszavazta, a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom, valamint a fővárosi Tisza-frakció módosító javaslataival együtt.

A fesztivál szervezői üdvözölték a döntést:

Üdvözöljük a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntését, mely szerint az elkövetkező tíz évre a Sziget régi-új szervezőinek adja bérbe a Hajógyári Sziget érintett részét a fesztivál idejére. Köszönjük a döntést, mely lehetővé teszi, hogy hosszútávon tudjunk tervezni, ezzel esélyt adva a Szigetnek, hogy továbbra is Európa vezető fesztiváljai között maradjon, és a hazai közönség számára is kimagasló élményt tudjon nyújtani, mindemellett bízunk abban is, hogy Budapest és a Sziget kulturális szimbiózisát tovább tudjuk erősíteni. Jelenleg gőzerővel dolgozunk a 2026-os fesztiválon, és hamarosan már konkrét újdonságokkal rukkolunk elő, egyrészt bemutatva az új stratégiai irányvonalat, és nem utolsó sorban heteken belül már a fellépők első adagját is be fogjuk jelenteni.

– írták a szervezők a közleményükben.

Mint ismert, a Sziget sorsa idén bizonytalanná vált, a Fővárosi Közgyűlésben is nagy vihart kavaró ügy megoldása végül az lett, hogy Gerendai Károly vette vissza a fesztivál szervezését. A 2026-os fesztiválra már elindult a jegyelővétel.

Gerendai nemrég lapunknak is nyilatkozott, akkor azt mondta, 99 százalékban biztos, hogy lesz fesztivál jövőre.