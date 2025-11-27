III. Károlytól vett át kitüntetést George Szirtes: Nem azért kedvelem, mert ő a király, hanem mert jó volt vele beszélgetni

Átvette III. Károly brit királytól az Őfelsége Aranyérme a Költészetért (His Majesty’s Gold Medal for Poetry) díjat a magyar származású költő, George Szirtes. A díjat még tavaly ítélte oda neki az uralkodó munkásságáért – erről mi is hírt adtunk –, a díjátadóra most, majdnem egy évvel később került sor a Buckingham palotában.

A budapesti születésű Szirtes nyolcéves volt, amikor családja 1956-ban átszökött a magyar–osztrák határon, és az Egyesült Királyságban telepedtek le, azóta a 13 verseskötete jelent meg, emellett magyar műveket fordít, többek közt ő fordította az idei irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Sátántangóját angolra.

Szirtes most amellett, hogy megosztotta a hivatalos fotókat az átadóról, érzékletes írást közölt arról is, milyen volt a nap, amikor találkozott a királlyal.

Ebből kiderült, hogy korán érkezett Londonba a Victoria állomásra, így leült egy helyre, ahol pohárban árulták a teriyaki csirkét. Megpróbált taxit fogni a Buckingham palotáig, ám mivel a gazdák tüntettek éppen azon a környéken, jobbnak látta, ha gyalog megy. A látogatói bejáratnál integetni kezdett az őröknek, akik az iratai bemutatása után be is engedték, Simon Armitage brit költővel együtt sétáltak be.

Odabent várniuk kellett, a király ugyanis Sandringhamből jött, és dugó volt. Amíg várakozott, megismerkedett a király személyi titkárával, egy fiatal veterán katonával és egy másik díjazott művésszel, Selima Hill-lel is. Előbb őt, majd Szirtest hívták be a királyhoz, a költőt meglepte, hogy nagyjából egyforma magasak Károllyal.

Nyilvánvalóan felkészítették a velem kapcsolatos információkból. Kedveltem őt. Közvetlenül rám nézett, kissé félénken mosolygott, így kezdtünk beszélgetni. Általában nem érzem kényelmetlenül magam, ha új emberekkel találkozom, bárkik is legyenek azok, így mindketten nyugodtak voltunk. Ha nem a király lett volna, hanem W. H. Auden (a 20. század egyik legnagyobb hatású amerikai írója – a szerk.), akkor biztosan lefagytam volna. De ez nem a monarchiákról vagy a köztársaságokról szólt. A kitüntetést az a férfi adta át, akinek ez volt a feladata. Nagyon tisztességes embernek tűnt

– írta a királyról.

A rövid beszélgetést követően elkészültek a hivatásos fotók, Szirtes pedig az állomás felé vette az útját.

Nem hiszem, hogy újra találkozunk. Nem azért kedvelem, mert ő a király, hanem mert jó volt vele beszélgetni. Úgy tűnt, hogy nincs benne semmi aljas, semmi parádézás vagy leereszkedő kedvesség

– foglalta össze, de azt is hozzátette, hogy nem szívesen lakna a Buckingham palotában, és úgy tudja, Károly király sem feltétlenül szereti.