Októberben nagy port kavart a Bosnyák téren épülő új városközpont ügye: a területen a Bayer Construct nevű kormányközeli építőipari cég által fúrt, a kormányzati irodákká és lakásokká váló épületek fűtéséhez és hűtéséhez nélkülözhetetlen termálkutakról ugyanis kiderült, hogy azok az úgynevezett piros zónába esnek, ahol alapvetően tilos lenne a hasonló rendszerek kiépítése. Ezzel párhuzamosan arra is fény derült, hogy a beruházónak nem volt engedélye a kutak üzemeltetésére, amelyek a korábban bejelentettnél jóval nagyobb vízkivétellel kellene, hogy üzemeljenek.

A kutak veszélyeztethetik a budapesti termálkarszt épségét – így közvetlenül a közeli Paskál és a szép időben tömegeket vonzó Széchenyi Gyógyfürdő működését –, ez azonban nem hatotta meg a kormányt, hiszen november közepére a termálkutak üzembe helyezési engedélyét, illetve a hiányzó környezetvédelmi engedélyt is kiadták.

Az építőiparban gyengének titulált tavalyi évben a 2023-asnál közel háromszor nagyobb profitot összegyűjtő, korábban Tiborcz István üzlettársaként elhíresült Balázs Attilához kötődő Bayer most egy másik nagyszabású projekt keretében kezdett geotermikus fúrásba – derül ki egy a napokban megjelent Facebook-posztból, amely az egykor a Váci út mentén működő Láng Gépgyár területén már folyó munkákra mutat rá:

Újabb gyógyfürdők működése kerülhet veszélybe

A Dagály fürdő, a Margit-szigeten lévő Palatinus, illetve az attól pár lépésnyire lévő, termálvizet hasznosító szállodák ellátására veszélyt jelentő munkák a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) folyamatosan frissülő térképe szerint 2024. október 25-én kaptak zöld utat (az engedély egy héttel később, november 2-án vált véglegessé), annak ellenére, hogy a hely a Bosnyák térhez hasonlóan szintén bőven a piros zónába esik.