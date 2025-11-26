Childish Gambino elárulta, miért szakította félbe a tavalyi turnéját

Először beszélt a nyilvánosság előtt Childish Gambino, polgári nevén Donald Glover arról, miért mondta le a tavalyi New World Tour névre keresztelt turnéja legtöbb állomását – számol be az NBC News.

A louisianai fellépés előtt borzasztóan fájni kezdett a fejem, viszont ennek ellenére is lenyomtam a koncertet

– emlékszik vissza a 42 éves előadó.

Miután a turné elérkezett a houstoni állomásához, Glover úgy döntött, orvoshoz megy a panaszaival. A kórházi kivizsgálást követően közölte vele az őt kezelő orvos, hogy az intenzív fejfájás nem a véletlen műve volt: az előadó stroke-ot kapott a szóban forgó louisianai koncert előtt. Viszont nem ez volt az egyetlen rossz hír, amivel Glovernek aznap meg kellett birkóznia. A vizsgálatok kimutatták, hogy lyuk van a szívében, ami azonnali műtéti beavatkozást igényelt. Az előadó elmondta, levonta a megfelelő tanulságokat a helyzetből és sok mindent át kellett értékelnie a lábadozás alatt.

Azt mondják, mindenkinek két élete van. De a második csak akkor kezdődik el, mikor ráeszmélsz, hogy az életed tényleg a tiéd. Egyszer élünk, srácok, és azt kell mondjam, amit én veletek megélhetek, a legnagyobb áldás. Csodás nektek zenélni és látni az arcotokat

– reflektált a helyzetre a közönségének Glover az egyik, már a felépülése utáni koncertjén.