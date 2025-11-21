Műtárgyak százait adta vissza Kambodzsának egy furcsa hátterű magyar műgyűjtő

Hosszú évek tárgyalásai értek véget nemrég a kambodzsai kormány, illetve egy magyar műgyűjtő között, így az ázsiai ország több száz khmer műkincset kapott vissza – írja a kambodzsai kormány bejelentése nyomán a Khmer Times kambodzsai hírportál.

Hun Manet kambodzsai miniszterelnök üdvözölte a khmer műkincsek visszakerülését, majd nevesítette is a gyűjtőt, hiszen elárulta: a tárgyalások a magyar kormány, illetve Zelnik István között zajlottak.

A délkelet-ázsiai ország hosszú ideje küzd a több évtizedes polgárháború alatt elveszett kambodzsai kulturális örökségének visszaszerzéséért, ebben pedig a mostani történések fontos fejezetet jelentenek – teszi hozzá az MTI.

A Magyar Délkelet-Ázsiai Intézet, valamint a kétes értékű tárgyakat is rejtő Délkelet-ázsiai Aranymúzem ellentmondásokkal teli, meglepő kapcsolatokkal is rendelkező alapítója évtizedekig gyűjtött műtárgyakat Ázsia-szerte, többek között Kambodzsában is. A kétezres évek eleje óta támogatta az Angkorban és Koh Kerben végzett régészeti és tudományos munkát, ami hozzájárult, hogy Kambodzsa sikeresen jelölte Koh Kert az UNESCO világörökségi listájára.

A magyar gyűjtő a lap beszámolója szerint az összes birtokában lévő khmer műtárgyat, köztük 183 darab khmer selyemtextíliát, valamint számos őskori és ókori műkincset, érméket, gyöngyöt és dísztárgyat adott vissza a kambodzsai államnak, köztük számos az angkori, illetve az azelőtti korszakból származó tételt is. Ezek egy része a polgárháború alatt illegálisan tűnhetett el.

A kambodzsai kulturális minisztérium közleményében felidézte: Zelnik már korábban is számos khmer műtárgyat adott vissza, mégpedig önkéntesen, ami