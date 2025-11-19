„Veszélyes ezeket életben tartani” – Grecsó Krisztián beszélt a Deutsch-listáról

A kulturális élet politikai megosztottságáról, a nagy sikernek örvendő Egy életem című stand-up estjéről, valamint Krasznahorkai László Nobel-díjáról is beszélt Grecsó Krisztián az Indexnek adott friss interjújában. A beszélgetés során szó esett a nyár végén Deutsch Tamás EP-képviselő által közzétett listáról, ahol a politikus a „mocskos Fideszező” zenészeket vette leltárba. Az író úgy gondolja, ezek Facebook-blöffök, amiknek nem kéne bedőlni, majd talán viccelve, talán komolyan hozzátette, ő csak olyannal dolgozik, aki rajta van.

Veszélyes ezeket életben tartani, mert szinte mi legalizáljuk ezt a listát azzal, hogy állandóan fölidézzük, ki van rajta, és miért

– jellemezte Grecsó a Deutsch-féle felsorolás körüli párbeszédet.

Elmondta, hazánkban az SZFE-botrány idején érezte először, hogy vannak a művészetben is olyan tabutémák, amikhez úgymond nem szabad nyúlni. Ugyanis Grecsó is részt vett az egyetem szabadságáért folytatott demonstrációkban, ennek pedig meglett a böjtje: több, már leszervezett előadását is visszamondták. Felemlegetett egy nyári esetet is, ahol számára érthetetlen okokból mondták le a Hrutka Róberttel közös előadását. Akkor a Facebook-profilján a következőt posztolta:

A ma esti, budapesti Grecsó–Hrutka-előadást tematikus változások miatt lemondták a szervezők.

Azóta sem tudta kideríteni, pontosan mit takartak a „tematikus változások”, de nem is biztos benne, hogy megérné kideríteni. Ezt azzal indokolja, hogy a jelenlegi politikai légkörben nehéz nem tudatos döntéseket és mögöttes tartalmakat belelátni minden történésbe. Felmerült a Krasznahorkai Nobel-díját övező megosztottság is, amire Grecsó azt reagálta, úgy tűnik, valahogy rendszerint olyanok kapják az ehhez hasonló neves kitüntetéseket, akik valamilyen szempontból kritikusan állnak a magyar közélethez.

Szóba került Károlyi Csaba, az Élet és Irodalom főszerkesztőjének interjúja is, amiben Károlyi arról beszél, hogy szerinte az „úgymond jobboldalinak tűnő” írók nem érik el azok színvonalát, akik politikai okokból maradnak elismerés nélkül. Erre válaszul a volt kultúrpolitikus L. Simon László védelmébe vette a jobboldali értelmiséget és elutasította a főszerkesztő álláspontját, amit csak „SZDSZ-es gőg”-nek titulált.

Abban L. Simon Lászlónak igaza van, hogy vannak kiváló konzervatív szerzők – de ők nem ülnek ki Orbán Viktor mögé. A legtöbbjük ugyanúgy pozíción kívül van, mint mi, és sokszor a legelemibb munkafeltételekért kell küzdeniük

– fogalmazott Grecsó.