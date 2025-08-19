Kedves barátok, olvasók, nézők, a ma esti, budapesti GrecsóHrutka előadást »tematikus változások miatt« lemondták a szervezők

– írta a Facebook-oldalán Grecsó Krisztián. A páros a Szent István Nap ünnepi rendezvénysorozat keretében lépett volna fel kedd este a Millenárison a Művészkert nevű helyszínen, ám az irodalommal vegyített koncert helyett a Leszünk-e maslakók? című beszélgetés, illetve a nézettségi rekordokat döntő Demjén-musical vetítése lesz a program.

A döntés okairól további információkat nem közöltek, de némileg emlékeztetnek a múlt heti lemondásokra: akkor az keltett nagy érdeklődést, hogy a korábbi bejelentések ellenére a Margaret Island és ByeAlex és a Slepp is kikerült az ünnepi programból (ByeAlex a Heim Pál Gyermekkórház fejlesztésére ajánlotta fel a lemondott koncert után járó gázsiját).

A változtatások mögött sokan politikai okokat sejtenek, már csak azért is, mert többek között a Margaret Island, ByeAlex és Hrutka Róbert neve is szerepelt azon a Deutch Tamás által nemrég posztolt listán, amelyben a politikus azokat a zenészeket sorolta fel, akik szerinte „35 éve minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy »Mocskos Fidesz«”.

A 444 arra is emlékeztet, hogy Grecsó Krisztiánnak néhány napja jelent meg egy Apám majorsága című írása az Élet és Irodalomban a hatvanpusztai telexes drónvideó apropóján, benne olyan mondatokkal: