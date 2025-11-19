börtöndanny mastersonnemi erőszakítélet
Danny Masterson szerint alkalmatlan ügyvédje miatt ítélték el nemi erőszakért

2025. 11. 19. 11:07
A jelenleg is börtönbüntetését töltő színész úgy érzi, nemcsak védőügyvédje, de az esküdtszék előítéletessége miatt ítélték el. A mai napig tagadja az őt ért vádakat.

Két évvel a bírósági ítélet után Danny Masterson új magyarázattal állt elő, miért ítélhették el nemi erőszakért: az NBC News értesülései szerint az akkori védőügyvédjét okolja a történtekért.

A farm és az Azok a 70-es évek színészét 2017-ben vádolta meg három nő nemi erőszakkal, majd 2020-ban le is tartóztatták, ám óvadék ellenében akkor szabadlábon védekezhetett. Az áldozatok állítása szerint Masterson 2001 és 2004 között bedrogozta, majd hollywoodi otthonában megerőszakolta őket – ezt a színész akkor egyszerű pénzhajhászásnak nevezte, amit a szcientológiai egyházban betöltött magas szerepével és az akkoriban friss Weinstein-botránnyal kötötte össze. Ugyanis a bíróságon elhangzott, hogy a színész visszaélt az egyházi szervezet által szerzett befolyásával, hogy behálózza az áldozatait. Bár Masterson mindvégig ártatlannak vallotta magát és ügyvédjei is arra hivatkoztak, hogy a szexuális együttlétek beleegyezésen alapultak, a bíróság harminc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A színész jó barátai, Ashton Kutcher és Mila Kunis akkor kiálltak mellette, amiért a közvélemény felháborodását követően kénytelenek voltak nyilvánosan bocsánatot kérni.

Most Masterson az akkori védőügyvédje, Philip Cohen felkészületlenségét és alkalmatlanságát okolja, amiért bűnösnek találták az ügyben. Állítása szerint a jogi képviselője hiányosságai következtében több, az ügyben releváns tanú nem tett vallomást a bíróságon, ezáltal pedig a jelentőségteljes információk és bizonyítékok hiányában születhetett meg a végső, véleménye szerint igazságtalan ítélet.

A bíróság csak a történet felét, a vád nézőpontját hallgatta meg. Danny megérdemli, hogy újratárgyalják az ügyét és meghallgassák az ő verzióját is

– nyilatkozta a színész jelenlegi ügyvédje, Eric Multhaup.

Masterson mostani jogi képviselete arra hivatkozik, az egyik áldozat akkoriban azt mondta a barátainak, élvezte a színésszel a közös beleegyezésen alapuló, együtt töltött időt – Cohen pedig elmulasztotta, hogy tanúként szólítsa a tárgyaláson az említett barátokat. A színész továbbá azt is állítja, mivel köztudottan szcientológus, az esküdtszék alapból ellenségesen viszonyult hozzá az egyházi szervezet rossz megítélése miatt.

