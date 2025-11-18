Budapesten lép fel jövőre a Deep Purple

A Deep Purple ad koncertet 2026. október 2-án a Papp László Budapest Sportarénában – írja az MTI a Live Nation közleménye alapján.

Az 1968 óta működő zenekar jövőre Európában és az Egyesült Királyságban is turnézik, ennek részeként lép majd fel a magyar fővárosban is, sőt, a szintén brit Jaylert is magával hozza majd – teszik hozzá.

A Deep Purple lemezeiből világszerte több mint 100 millió példány fogyott, amihez a zenekar legutóbbi, sorrendben huszonharmadik stúdióalbuma, a tavalyi =1 is hozzájárult.

Az alapítók közül hárman, Ian Paice, Roger Glover és Ian Gillan a mai napig a zenekar tagjai, esélyes azonban, hogy csapatként most utoljára indul közös turnéra, hiszen a szemproblémáival küzdő Gillan már betöltötte a nyolcvanat, Glover mindjárt eléri, az idei paksi Gastroblues Fesztiválon is megforduló Paice pedig hetvenhét éves.

A Deep Purple korábban számos koncertet adott Magyarországon: legutóbb 2023 júliusában játszottak a Papp László Budapest Sportarénában.