Az NFI idén is elkaszált két filmet a pályakezdő rendezőknek kiírt program győztesei közül

2023 előtt az elsőfilmes alkotóknak kiírt Inkubátor Program győztesei minden évben leforgathatták a filmet, amelynek tervével pályáztak. Abban az évben viszont a Nemzeti Filmintézet (NFI) váratlanul úgy döntött, nem ad pénzt többé minden nyertes alkotás megvalósítására. Most a tavalyi győztes projektek közül kettőt ismét elkaszált az NFI – írja a Magyar Hang.

Az Inkubátor Program még 2015-ben, tehát bőven a Vajna-korszakban indult el. Deklarált célja a magyar film új hangjainak, friss tehetségeinek támogatása, az aktuális témák feldolgozásának elősegítése volt. A programban kifejezetten alacsony költségvetésből adtak lehetőséget pályakezdőknek a megmutatkozásra, olyan kritikai sikerek és közönségkedvencek születtek itt, mint az Egy nap, a Külön falka, a Kilakoltatás, a Zanox vagy a Könnyű leckék.

A programban első körben egy szakmai előzsűri jelöli ki a tíz döntős filmtervet, melyek fejlesztési támogatást kapnak, majd az Inkubátor Program évente megrendezett Pitch Fórumán a zsűri – és a szintén szakmabeliekből álló közönség – kiválasztja az öt győztest. Ez 2023-ig azt jelentette, hogy ők aztán leforgathatják első játékfilmjüket. Abban az évben azonban az ötből három győztes alkotóval közölték, hogy a Filmszakmai Döntőbizottság nem javasolja a filmjüket gyártási pályázatra, magyarul: nem kapnak állami támogatást.

A tavalyi pitch fórumon is megszavaztak öt győztes filmet, amelyek közül kettőt ezúttal is megvétózott a Filmintézet.

A Magyar Hang megkeresésére az NFI azt írta, Filmszakmai és Televíziós Döntőbizottságuk a végleges forgatókönyvek alapján megvizsgálta azok megvalósíthatóságát, és így hozta meg döntéseit. Pápai Pici és Orzói Kristóf filmterveinek megvalósítását ezért nem javasolták, erről értesítették a pályázókat. A másik három nyertes projekt – Karácsony Pétertől Az utolsó vonatrablás, Sipos Bencétől a Tegnap még megvolt és Varga Gábortól a Sújtólég – jelenleg elbírálási szakaszban van, támogatásukról még nem született döntés.

Az NFI az elmúlt évek változásairól azt írta: az Inkubátor Program számos változáson ment keresztül az elmúlt években, ugyanakkor sosem volt automatikus a gyártási támogatás.

Pápai Pici Temama című drámája Flóráról szólt volna, akinek választania kell egy nehéz sorsú kisfiú megmentése és saját családja között. A rendező a Magyar Hangnak elmondta: nem gondolja, hogy politikai okokból hozták volna meg a döntést, de azt így is látja, hogy a rendszerben folyamatosan felmerül a kérdés, ki milyen véleményt nyilvánít közéleti ügyekben. Az elutasítás után igyekezett megtudni, mi volt annak hátterében, nem kapott magyarázatot.

A zsűritagok közül volt, aki azt mondta neki, amikor rákérdezett, hogy egyáltalán olvasta-e a forgatókönyvet: erre nem köteles válaszolni, más pedig arról érdeklődött nála, posztolt-e mostanság bármi politikait a Facebookra.

Orzói Kristóf Ezer évig fogunk élni és nagyon szomorúak leszünk a végére című projektje az 54 éves Gabóról szólt volna, aki évtizedek óta a budapesti belváros kocsmáinak útvesztőjében éli életét, mígnem egy nap megkeresi 18 éves fia, hogy lakhatna-e nála. Mint a lapnak elmondta, a film megvalósítása minimális büdzsé nélkül lehetetlen, ezért kénytelenek a fiókba rakni és reménykedni, hogy egyszer kedvezőbb körülmények állnak majd fent a magyar filmgyártásban.